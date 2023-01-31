Об усилении угрозы третьей мировой войны предупреждает внук французского президента де Голля. И как бы западные политики не пытались доказывать обратное, ситуацией они не владеют. По мнению Пьера де Голля, настало время урезонить американцев. Необходимо идти к заключению мира с Россией и предоставить Москве серьезные гарантии безопасности, чего не было со времен заключения Минских соглашений.

Недавнее решение Запада отправить тяжелые танки на фронт только добавляет еще больше негативных очков в эту войну и рискует развязать третью мировую войну. Я считаю, что это та линия Запада, которую нужно сдерживать. К сожалению, западные политики это не осознают, они пытаются нам продемонстрировать, что владеют ситуацией, но это ложь. Мы знаем, что недавно случались различные скандалы, в частности, связанные с коррупцией украинского режима. Зеленский предпочел продаться американцам, продать американцам свой народ. Я хотел бы сказать следующее. Настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого, прочного, длительного мира с Россией.