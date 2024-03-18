Внутренние войска Беларуси отмечают 106-летие

Внутренние войска выполняют свою особую роль и миссию. Понимая всю важность поставленной задачи, внутренние войска Беларуси в тесном взаимодействии с различными структурами внутренний порядок, законность и стабильность способны обеспечить. И мы гарантируем нашим гражданам, что в стране у нас будет порядок. Мы приложим максимум усилий для обеспечения безопасности и на внешних контурах. Все у нас для этого есть, у нас высочайший морально-боевой дух.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками