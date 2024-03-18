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Внутренние войска Беларуси отмечают 106-летие
Готовы к любого рода провокациям и защите страны! Внутренние войска Беларуси отмечают сегодня свое 106-летие. По словам заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова, созданыи укомплектованы новые подразделения для выполнения самых сложных задач уже сегодня.
Военно-патриотические клубы - наше будущее. Где детей воспитывают со школьной скамьи быть преданными Родине и уметь постоять за нее при необходимости. Новейшая техника, профессиональные бойцы.
Внутренние войска выполняют свою особую роль и миссию. Понимая всю важность поставленной задачи, внутренние войска Беларуси в тесном взаимодействии с различными структурами внутренний порядок, законность и стабильность способны обеспечить. И мы гарантируем нашим гражданам, что в стране у нас будет порядок. Мы приложим максимум усилий для обеспечения безопасности и на внешних контурах. Все у нас для этого есть, у нас высочайший морально-боевой дух.
Для обеспечения безопасности существуют силовые подразделения, которые называются внутренними войсками. Они призваны предотвращать преступления, поддерживать порядок при проведении массовых мероприятий.
В военный период на них возлагается выполнение функций, смежных с армией. Для чествования сотрудниковтаких структур в Беларуси и создан их профессиональный праздник.
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