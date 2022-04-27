Внутренние войска и ОМОН провели учения под Минском

Учения спецподразделений внутренних войск и столичного ОМОНа прошли сегодня под Минском. Необходимость в отработке действий назрела в связи с напряженностью на границе. Особое внимание в ходе маневров уделяли действиям бойцов при нападении на колонну техники, пресечении попыток незаконных вооруженных формирований проникнуть в населенный пункт, поиске и ликвидации условного противника и освобождению заложников.