Внутренние войска и ОМОН провели учения под Минском
Учения спецподразделений внутренних войск и столичного ОМОНа прошли сегодня под Минском. Необходимость в отработке действий назрела в связи с напряженностью на границе. Особое внимание в ходе маневров уделяли действиям бойцов при нападении на колонну техники, пресечении попыток незаконных вооруженных формирований проникнуть в населенный пункт, поиске и ликвидации условного противника и освобождению заложников.
Проведен показ по оказанию медпомощи в полевых и боевых условиях. Продемонстрированы инженерные вооружения и боеприпасы, применяемые деструктивными элементами, и порядок с ними борьбы и уничтожения.
В нынешних реалиях готовность правоохранительных органов и внутренних войск к любым угрозам должна быть на самом высоком уровне. Это сегодня подчеркнул глава ведомства Иван Кубраков, посещая учения. Министр внутренних дел поручил провести аналогичные маневры во всех областях страны.