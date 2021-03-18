Внутренним войскам МВД Беларуси 103 года

Внутренние войска Беларуси сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это подразделение - одно из ключевых в системе защиты общества, государства и конституционного строя. Слаженный, высокомобильный организм, который решает в мирное время уникальные служебно-боевые задачи. Чаще всего бойцов внутренних войск мы видим во время рядового патрулирования улиц. Их дежурство проходит во время праздничных и спортивных мероприятий, на концертах и в местах массового скопления людей. Есть куда более специфические задачи - охрана АЭС и других особо важных государственных объектов, а также спецгрузов, участие в территориальной обороне. По случаю профессионального праздника сегодня в войсковой части 3214 состоялись торжественное собрание и праздничный концерт. Поздравление военнослужащим, сотрудникам и ветеранам внутренних войск направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка особенно четко проявилась в прошедшем году, когда военнослужащие во время массовых несанкционированных уличных акций сумели противопоставить всем деструктивным силам высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку.