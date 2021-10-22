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Внутренний туризм в Беларуси продолжает развиваться
Внутренний туризм в Беларуси продолжает активно развиваться. В нашей стране основной туристический бренд - это агроусадьбы. За последние годы их количество увеличилось в десятки раз - сейчас их около трех тысяч. Кстати, агротуризм вносит вклад и в развитие экономики. Благодаря такому виду отдыха, развиваются сельские территории, улучшается инфраструктура и создаются рабочие места.
Факт
Для любителей отдыха на природе 23 октября в белорусских агроусадьбах пройдет день открытых дверей. В списке более 130 усадеб в разных областях.
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