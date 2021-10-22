ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Внутренний туризм в Беларуси продолжает развиваться

Внутренний туризм в Беларуси продолжает активно развиваться. В нашей стране основной туристический бренд - это агроусадьбы. За последние годы их количество увеличилось в десятки раз - сейчас их около трех тысяч. Кстати, агротуризм вносит вклад и в развитие экономики. Благодаря такому виду отдыха, развиваются сельские территории, улучшается инфраструктура и создаются рабочие места.

Для любителей отдыха на природе 23 октября в белорусских агроусадьбах пройдет день открытых дверей. В списке более 130 усадеб в разных областях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все