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Внутренняя кухня сигаретной мафии ЕС в расследовании АТН "КонтраФАКТ: Сделано не в Беларуси"

Кто наводнил Европу контрафактными сигаретами и кому выгодно обвинить в этом Беларусь? Агентство теленовостей отыскало работников подпольных цехов и узнало внутреннюю кухню сигаретной мафии ЕС. Сколько там платят, какие марки подделывают, в каких странах больше всего подпольной коррупции? Но самое главное - зачем чисто европейские проблемы пытаются выдать за чужие?

Смотрите расследование АТН "КонтраФАКТ: Сделано не в Беларуси" 23 ноября в эфире "Беларусь 1" после "Панорамы".

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