Внутри координационного совета все больше разногласий

Пока члены координационного совета один за другим уезжают за границу, внутри самого совета все больше разногласий: цели и лидерские амбиции у каждого свои. Кто-то выступает за отдельную партию, кто-то - за выступления в ООН или ПАСЕ. Кому-то нужны гастроли театра по Европе. Да и местонахождение у всех членов президиума разное: у кого-то Польша, у других Литва, у кого-то Украина. Подробнее разбиралась Мария Петрашко.



