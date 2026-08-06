Во дворах Минска появилось более 900 модульных конструкций для сбора отходов

Акцент сделан на эффективный раздельный сбор отходов. Пилотный проект по использованию антивандальных модулей для стекла, который сейчас реализуется в столице, показал хорошие результаты.



Всего 10 таких контейнеров за полгода позволили собрать более 6 т вторичного сырья. Теперь программу масштабируют: в планах предприятия - закупить еще полтысячи аналогичных модулей для дворов столицы.

Продолжается и модернизация площадок для сбора отходов. Такие модульные конструкции защищают отходы от птиц и непогоды. С начала года во дворах Минска их появилось более 900 - в приоритете дома, где жители дали согласие на консервацию мусоропроводов.