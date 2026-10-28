Во дворах Минска устанавливают камеры видеонаблюдения

В Минске реализуют проект по созданию единой системы видеонаблюдения в жилом секторе.

Камеры видеонаблюдения на жилых домах необходимы для контроля за вывозом коммунальных отходов, состоянием детских игровых площадок и качеством уборки придомовых территорий. Это еще один шаг к более эффективной работе коммунальных служб и к тому, чтобы дворы оставались чистыми, ухоженными и безопасными.

В настоящее время специалисты обследуют дома, определяют места размещения оборудования и устанавливают видеокамеры. На сегодняшний день в шести районах белорусской столицы уже размещена 1141 камера.

Анастасия Сулимская, начальник отдела Минского городского жилищного хозяйства: "Главная цель проекта - повысить эффективность контроля за качеством и своевременностью оказания жилищно-коммунальных услуг. Видеокамеры позволят контролировать вывоз отходов, состояние детских игровых площадок и качество уборки придомовой территории. Это, можно сказать, еще один шаг к более эффективной работе коммунальных служб, а также к обеспечению безопасности на наших дворовых территориях и их ухоженности".

Запустить проект планируют уже в ноябре. Всего же в течение двух лет на многоквартирных домах предполагается разместить 20 тыс. устройств видеонаблюдения для того, чтобы контролировать безопасность и комфорт во дворах.