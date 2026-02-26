3.75 BYN
Во Дворце культуры железнодорожников проходит республиканский финал конкурса "Студент года - 2026"
Республиканский финал конкурса "Студент года - 2026" проходит 26 февраля во Дворце культуры железнодорожников. За победу борются 14 студентов со всей Беларуси.
В зале царит настоящая атмосфера праздника - море восторга, яркие эмоции и творческие номера от участников. За почетное звание сражаются 14 лучших из лучших - студенты из Минска и областных центров.
Напомним, что в 2025 году в отборочных этапах на уровне вузов приняли участие 150 студентов. Теперь сильнейшие поборются за титул на сцене.
Концепция финала - "Горизонт возможностей". Выступления участников проходят сквозь призму успехов каждого отдельно взятого студента. Они покажут все возможности, условия для развития и перспективы роста, которые сегодня есть у каждого студента.
Почетный статус "Студент года" открывает молодым белорусам многие двери, одна из ключевых - включение в специальный фонд Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.