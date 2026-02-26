Во Дворце культуры железнодорожников проходит республиканский финал конкурса "Студент года - 2026"

Республиканский финал конкурса "Студент года - 2026" проходит 26 февраля во Дворце культуры железнодорожников. За победу борются 14 студентов со всей Беларуси.

В зале царит настоящая атмосфера праздника - море восторга, яркие эмоции и творческие номера от участников. За почетное звание сражаются 14 лучших из лучших - студенты из Минска и областных центров.

Напомним, что в 2025 году в отборочных этапах на уровне вузов приняли участие 150 студентов. Теперь сильнейшие поборются за титул на сцене.

Концепция финала - "Горизонт возможностей". Выступления участников проходят сквозь призму успехов каждого отдельно взятого студента. Они покажут все возможности, условия для развития и перспективы роста, которые сегодня есть у каждого студента.