В Зале торжественных церемоний Дворца Независимости начала работу выставка, приуроченная к главному государственному празднику Беларуси - Дню Независимости. Там представлены 70 эксклюзивных подарков Президенту Александру Лукашенко от лидеров 40 стран.

Музей Дворца Независимости - финальная точка каждой экскурсии для посетителей. Тут гости готовы проводить часы, рассматривая каждый экспонат. Это не просто мир изящных вещей - пространство, которое позволяет заглянуть за рамки сухих новостных сводок и увидеть личные жесты мировых лидеров. На глазах больше 1 тыс. предметов из 5 тыс. Такого не встретишь ни в одной стране, кроме Беларуси.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Реагируя на интерес людей, мы решили организовать эту выставку. Мы хотим, чтобы ее увидело как можно больше зрителей. А самое главное - показать, что Беларусь умеет дружить и у нас очень много настоящих друзей".

Своей открытостью мы покорили одно из самых закрытых государств в мире. Визит Президента в Пхеньян завершился подписанием договора о Дружбе. На память об историческом событии осталась ваза из 30 видов ракушек в технике папье-маше.

Во Дворце Независимости суверенитет обретает вполне осязаемую форму. Каждый экспонат не просто дипломатический реверанс, это символ признания: Беларусь на мировой арене - это надежный и уважаемый партнер, с мнением которого считаются как на Востоке, так и на Западе.

В экспозиции представлены семь десятков подарков от лидеров 40 стран. Каждый предмет находится на учете главного хранителя. Здесь можно встретить настоящие экзоты: от бивней слона от партнеров с Африканского континента до мини-Регистана от коллег по СНГ.

Вероника Тыворская, хранитель музея подарков Дворца Независимости:

"Многие предметы, подаренные главе государства, имеют историческую ценность, особенно важные для нас подарки от российской стороны. Как, например, представленная здесь гравюра. Она была подарена Президентом Владимиром Путиным 9 мая 2026 года, когда глава государства ездил принимать участие в Параде в Москве".

Выставка - итог многолетней работы: Беларусь закрепила за собой твердый, независимый статус, который сегодня признан на всех континентах.