Краткий пересказ от ИИ

19 ноября на экскурсии во Дворце Независимости побывали те, кто ежедневно страхует риски, - сотрудники Белорусской национальной перестраховочной организации и Белгосстраха. Это агенты, специалисты, руководители управлений и филиалов.

Сами гости подметили символичную параллель: если представители отрасли защищают граждан от повреждения имущества, несчастных случаев и прочих бед, то Президент страхует от них всю страну

И сегодня, пройдя по коридорам большой политики, экскурсантам удалось убедиться в том, что полис на защиту страны от геополитических потрясений в надежных руках.

"Белорусский народ называет Президента Батькой, и это позволяет сделать вывод о том, что любой гражданин Беларуси чувствует себя застрахованным, он может спокойно жить в стране, спокойно ходить по улицам, радоваться простым жизненным ценностям", - отметил заместитель гендиректора предприятия "Белгосстрах" Сергей Залещенок.

"Попасть во Дворец Независимости простому человеку, который видит это только по телевизору, казалось нереальным. И когда ты это видишь, ты чувствуешь единение своей души с белорусской землей. Наш Президент страхует нас от геополитических рисков. Я всегда восхищаюсь его работой, его характером, силой духа", - поделилась секретарь гендиректора предприятия "Белгосстрах" Анастасия Аниченко.

Экскурсия стала своего рода признанием и заслуженной наградой за вклад в общее дело. Белорусская национальная перестраховочная организация накануне отметила 20-летний юбилей, а Белгосстраху скоро исполнится 105 лет.