Во Дворце Независимости прошла экскурсия для бизнес-сообщества с участием премьер-министра

Много частной инициативы звучало 26 августа во Дворце Независимости. Экскурсия вкупе с открытым диалогом с руководством страны - такого здесь еще не было. Около 140 представителей бизнес-сообщества из разных сфер экономики посетили исторические залы. А предыстория вопроса такова. Белорусские бизнесмены обратились к Президенту с просьбой посетить Дворец Независимости. Александр Лукашенко поддержал инициативу. При этом поручил премьер-министру встретиться с гостями и обсудить насущные вопросы. Диалог получился открытым, без цензуры и запретных тем.

Многие вопросы уже в работе правительства, отдельные взяты на контроль.

Предприниматели, собственники компаний, руководители и топ-менеджеры, представители бизнес-клубов, банковского сектора, промышленности, торговли, IT, строительства и других сфер. Такая плотность бизнесменов на квадратный метр во Дворце Независимости событие не частое.

Александр Матвейчев, директор компании по поставкам и обслуживанию оборудования:

"Мы ходим на разные заводы, предприятия. В этом году мне удалось попасть во Дворец. Меня позвали, я побывал на экскурсии, понял, что это точно нужно увидеть всем. Любые вопросы можно задавать. Вот это удивительно. А где Президент сидит? А где здесь Путин был?"

Визуал, который, несомненно, поражает впервые каждый раз. Это только малая часть того, чем запоминается визит экскурсантам - глубина в истории, которая пишется прямо в этих стенах, будь то теплый зеленый зал или для международных встреч в выдержанных тонах. Каждая деталь интерьера - не просто элемент искусства, а предмет гордости за наше, белорусское.

Алексей Беликов, директор строительной кампании:

"Открытость государства, что можно побывать в таких местах, повзаимодействовать. Меня, как строителя, еще очень восхищает качество отделки. Как было озвучено, полный цикл строительства был произведен за 30 месяцев. Это всего лишь 2,5 года. Это огромные масштабы. У меня пока как бы картинка не складывается. Я не понимаю, как это реализовано, но под приятным впечатлением".

Роман Радчиков, учредитель строительной кампании:

"Игра хорошая, интересная, надо научиться в нее играть. - Вы оценили этот экземпляр, да? - Шикарно. Я даже удивился, что это белорусская компания сделала. Здесь подписано БелОМО. Я думал, это какое-нибудь индийское творение".

Не были бы они бизнесмены, если бы в кулуарах не успевали решать рабочие вопросы (то и дело звучало о закупках, налогах или поставках). Очевидно, что работы у всех много несмотря на санкционные препоны, а главное - есть условия для ведения бизнеса, где государство становится главной опорой.

Символично, 6 руководителей российских частных компаний. На примере личных контактов оживает союзная интеграция. Вот так бок о бок, а в жизни?

Евгений Шпаков, гендиректор компании по обслуживанию тепловозов (Россия):

"Да, в жизни так же. Мы активно взаимодействуем с Республикой Беларусь. Сами мы занимаемся железнодорожным транспортом. Действительно и белорусские товары, и российские стоят рядом, поскольку у нас общая экономика, общие исторические ценности. И мы делаем общее дело. И наши железные дороги работают на одной колее 1520 мм. Соответственно у нас идет активный обмен, скажем, между нашими государствами в технологической сфере и сфере взаимодействия и развития на железной дороге".

Впрочем, впечатления всех экскурсантов схожи, но эта экскурсия запомнится и другим. Во-первых, тайминг больше пяти часов во Дворце. И кульминация, которую вообще никто не ожидал, за исключением организаторов.

По поручению Президента участие во встрече принял премьер-министр Беларуси. Это как раз такой разговор, где можно все без цензуры и запретных тем. Предприниматели, хоть и не готовились, вопросы звучали один за другим: от общего налогообложения, государственного регулирования импорта, поддержки фермерства и тендерной системы до настоящей философии о пуле порядочных предпринимателей. О многом в правительстве знают, часть тем уже в работе. А что-то Александр Турчин взял на личный контроль.

Александр Лукашок, директор компании по производству гидравлических прессов:

"То, что было сегодня, это было просто живее живого, так сказать. Потому что говорилось о том, что есть бизнес-союзы, есть общение с властью на разных уровнях. Но сегодня это было прямо без купюр. Абсолютно открытые вопросы, открытые ответы, такая химия почти между предпринимателями и экономическими властями нашей страны".

Идея и инициатива побывать здесь принадлежит белорусским бизнесменам, которые в ходе одной из экскурсий передали Президенту просьбу посетить Дворец Независимости с группой активных инициативных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Глава государства идею поддержал. Фото как напоминание об этом дне. И во Дворце тоже оставили памятный символ встречи, сделанный белорусами и из белорусского.