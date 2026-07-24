Во Дворце Независимости прошла экскурсия для представительниц судебной системы

Дворец Независимости 24 июля радушно распахнул свои двери для коллектива Верховного Суда Беларуси.

Залы Дворца оценили женщины-судьи, работницы аппаратов Верховного Суда Беларуси и судов общей юрисдикции от всех регионов страны, а также ветераны системы - всего 120 представительниц прекрасной половины.

Наталья Сарнавская, зампредседателя Верховного суда Беларуси:

"В судебной системе нашей страны больше половины - женщины. В аппаратах судов работают практически одни женщины. Поэтому очень символично, что в Год белорусской женщины во Дворец Независимости, по сути, в сердце нашей страны, были приглашены работники судебной системы".

Для каждого гостя эта встреча стала возможностью взглянуть на свою ежедневную работу под новым углом. Оберегать закон и правопорядок на родной земле гораздо приятнее, когда ты лично прочувствовал величие ее независимости.