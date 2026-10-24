Во Дворце Независимости выставили караваи-миллионники со всей Беларуси. Экспонаты, символизирующие триумфальное завершение региональных фестивалей "Дожинки", заняли свои почетные места в Зале торжественных церемоний.

В 2026 году кондитерские шедевры регионов отличаются особым масштабом и сложностью исполнения. По мере завершения уборочной кампании в областях мастера-кондитеры представляли высокие и многоярусные конструкции.

Сильные позиции удерживает и каравай Первого региона, который вошел в число лидеров по габаритам. Победителя кулинарно-аграрного конкурса решили выбирать всей страной. В Telegram-канале "Пул Первого" идет голосование за лучший каравай.