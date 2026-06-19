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Во Дворце Республики чествовали лучших медработников страны
В преддверии Дня медицинских работников по всей Беларуси продолжают звучать слова поздравлений и благодарности в адрес тех, кто заботится о здоровье людей.
19 июня во Дворце Республики чествовали лучших представителей самой благородной профессии. В зале было более 2,6 тыс. работников отрасли здравоохранения со всех регионов страны: от практикующих врачей, медицинских сестер и фармацевтов до ученых-медиков, ветеранов труда и молодежи. Лучшие в своем деле удостоены наград Администрации Президента, правительства и Национального собрания Беларуси.
Также стали известны имена победителей конкурса "Врач года Беларуси". Кандидатов выбирали по всей стране. 15 лауреатов и 5 обладателей почетного титула "Врач года" в номинациях: терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, врач общей практики и хирург.
Ольга Целехович, победитель конкурса "Врач года", завотделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы:
"Это для меня большое событие. Но я всем говорю, что я просто врач, который делает свое дело. И то, что я заняла такое почетное место, стала "Врачом года" по педиатрии, это заслуга целого коллектива".
Сегодня в стране трудятся почти 58 тыс. врачей-специалистов и около 124 тыс. работников среднего медицинского персонала. Свой профессиональный праздник они отметят уже 21 июня.