Во Дворце Республики чествовали лучших медработников страны

В преддверии Дня медицинских работников по всей Беларуси продолжают звучать слова поздравлений и благодарности в адрес тех, кто заботится о здоровье людей.

19 июня во Дворце Республики чествовали лучших представителей самой благородной профессии. В зале было более 2,6 тыс. работников отрасли здравоохранения со всех регионов страны: от практикующих врачей, медицинских сестер и фармацевтов до ученых-медиков, ветеранов труда и молодежи. Лучшие в своем деле удостоены наград Администрации Президента, правительства и Национального собрания Беларуси.

Также стали известны имена победителей конкурса "Врач года Беларуси". Кандидатов выбирали по всей стране. 15 лауреатов и 5 обладателей почетного титула "Врач года" в номинациях: терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, врач общей практики и хирург.

Ольга Целехович, победитель конкурса "Врач года", завотделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы:

"Это для меня большое событие. Но я всем говорю, что я просто врач, который делает свое дело. И то, что я заняла такое почетное место, стала "Врачом года" по педиатрии, это заслуга целого коллектива".