Во Дворце Республики наградили победителей конкурса "Врач года - 2024"

В эти дни в Беларуси все причастные к медицине принимают слова поздравлений и благодарности за свой нелегкий труд. В Минске во Дворце Республики 12 июня собрались представители сферы здравоохранения.

Несмотря на пасмурную погоду за окном, во Дворце царила особая обстановка - здесь чествовали лучших представителей самой благородной профессии. Педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, врачи-терапевты и общей практики - всего 20 человек. И все они являются лауреатами и победителями ежегодного конкурса "Врач года - 2024".

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

"Сегодня все критерии указаны в положении Министерства здравоохранения Беларуси. Конечно, это качественное оказание медицинской помощи, внедрение инновационных технологий на своем рабочем месте. Входят также и такие параметры, как наличие кандидатских категорий (первая, вторая и высшая), стаж работы, отсутствие жалоб. Естественно, самым главным являются результаты работы. Если это касается хирургии, то это освоение новых методик".

нагруНагрудный знак Министерства здравоохранения "Выдатнiк аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52428582-2494-4b26-8abf-43f802105a95/conversions/153e7f46-8274-4b4a-8c07-123cbc101eb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52428582-2494-4b26-8abf-43f802105a95/conversions/153e7f46-8274-4b4a-8c07-123cbc101eb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52428582-2494-4b26-8abf-43f802105a95/conversions/153e7f46-8274-4b4a-8c07-123cbc101eb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52428582-2494-4b26-8abf-43f802105a95/conversions/153e7f46-8274-4b4a-8c07-123cbc101eb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это большая честь, заслуга и ответственность, но не только моя личная, но и моих коллег. Это не только моя награда, но и награда моей родной поликлиники, в которой я долго работаю, и вообще всех педиатров. Честно говоря, было неожиданно узнать о награде. Я же просто работала, делала свое дело, так как люблю свою профессию", - поделилась эмоциями врач-педиатр 20-й детской поликлиники г. Минска, лауреат конкурса "Врач года - 2024" Инна Шугай.

Заслуженные награды уже вручили 15 лауреатам конкурса. Имена же победителей станут известны совсем скоро, их объявят во время торжественного концерта, посвященного Дню медицинских работников.