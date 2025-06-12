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Во Дворце Республики наградили победителей конкурса "Врач года - 2024"
В эти дни в Беларуси все причастные к медицине принимают слова поздравлений и благодарности за свой нелегкий труд. В Минске во Дворце Республики 12 июня собрались представители сферы здравоохранения.
Несмотря на пасмурную погоду за окном, во Дворце царила особая обстановка - здесь чествовали лучших представителей самой благородной профессии. Педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, врачи-терапевты и общей практики - всего 20 человек. И все они являются лауреатами и победителями ежегодного конкурса "Врач года - 2024".
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
"Сегодня все критерии указаны в положении Министерства здравоохранения Беларуси. Конечно, это качественное оказание медицинской помощи, внедрение инновационных технологий на своем рабочем месте. Входят также и такие параметры, как наличие кандидатских категорий (первая, вторая и высшая), стаж работы, отсутствие жалоб. Естественно, самым главным являются результаты работы. Если это касается хирургии, то это освоение новых методик".
"Это большая честь, заслуга и ответственность, но не только моя личная, но и моих коллег. Это не только моя награда, но и награда моей родной поликлиники, в которой я долго работаю, и вообще всех педиатров. Честно говоря, было неожиданно узнать о награде. Я же просто работала, делала свое дело, так как люблю свою профессию", - поделилась эмоциями врач-педиатр 20-й детской поликлиники г. Минска, лауреат конкурса "Врач года - 2024" Инна Шугай.
Заслуженные награды уже вручили 15 лауреатам конкурса. Имена же победителей станут известны совсем скоро, их объявят во время торжественного концерта, посвященного Дню медицинских работников.
Отметим, что за звание лучших представителей медицинской отрасли боролись около 1 тыс. человек.