Во Франции хакеры атаковали сайт с личными данными 80 тыс. человек

Во Франции кибератаке подверглась платформа, связанная с Национальным агентством общественного здравоохранения. В результате затронуты оказались данные почти 80 тыс. человек.

Хакерами был атакован сайт, предназначенный для заказа информационных материалов, распространяемых в рамках профилактических кампаний. В базе содержались контактные данные, необходимые для доставки: адреса электронной почты и почтовые адреса, а также номера телефонов. Медицинские данные в результате атаки затронуты не были.

Ранее в Польше хакеры украли данные почти 19 млн граждан, взломав базу, которая используется медицинскими учреждениями и клиниками.

Этот инцидент, как отмечают польские СМИ, указал на отсутствие должного контроля за частными системами здравоохранения. Они собирают чрезвычайно конфиденциальные данные, однако в стране нет подробных правил, определяющих, как их защитить.