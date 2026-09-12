Во сколько обойдется жителям ЕС очередной энергокризис - в "Понятной политике"

Как Европа готовится к самой дорогой зиме? Почему в газохранилищах сейчас сильный ветер, а недобор газа называют самым большим за последние 15 лет? Сможет ли Брюссель избежать катастрофы? Станут ли цены на газ главной угрозой для экономики Европы? Не придется ли людям выбирать между теплом и пищей? Во сколько обойдется очередной энергетический кризис для людей и предприятий?

О рисках энергетической нищеты расскажем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 14 сентября, после "Панорамы".