Во внутренних войсках МВД новобранцы приносят присягу на верность стране и народу

В войсковой части 7434 города Островец Гродненской области ряды внутренних войск пополнили около 100 военнослужащих. Среди них есть и наш коллега Станислав Рябцев.

"Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь!" - произнес присягу военнослужащий.

Напомним, военнослужащие войсковой части 7434 выполняют задачи по охране особо важного государственного объекта - Белорусской АЭС. Для них военная присяга - это не просто ритуал, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг.