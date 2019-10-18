ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Во двор Департамента охраны в Минске прилетела сова

Видео выложили в социальные сети. Ночная птица появилась во дворе центрального управления по улице Грушевской. Для сотрудников департамента такая встреча стала особенно приятной. Сова - символ милицейского подразделения. Кстати, 29 октября работники департамента отметят профессиональный праздник.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все