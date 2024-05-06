Во дворах Минска появится более 1,5 тыс. новых разнообразных горок, качелей, турников и песочниц

Яркие качели и безопасные горки появятся во дворах столицы. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства проводят замену игрового и спортивного оборудования. Уже можно увидеть новые площадки в некоторых дворах, и это только начало. Только в Заводском районе заменят около сотни песочниц, горок, и каруселей. Появятся 10 современных игровых и гимнастических комплексов. Остальные зоны отдыха покрасят и обновят.