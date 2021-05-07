Во дворе домов, где живут фронтовики, выступили военные оркестры

Все, ребята, не так просто, как нам кажется. Вы знаете, я часто встречаюсь с молодежью, очень многое они просто не понимают. Все думают, что это так, все само собой. Само собой ничего не бывает. Было очень трудно, очень страшно. Весь город был разбит



Поздравления не только с наступающим праздником 9 Мая, но и с прошедшим днем рождения принимала сегодня и Любовь Дубина. Ветерану 96. На фронте была телефонисткой. Прошла с тяжелыми боями через всю Беларусь - до бывшего Кенигсберга, где и узнала о победе советского народа.



С цветами и подарками сегодня гости и у ветерана Бориса Попкова. Ему 94 года. Сил и молодости придают четверо внуков и четверо правнуков. Вспоминает, как в 17 ушел на службу, был пограничником в Заславле. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы" и за "Победу над Германией".



В саду ветерана гости посадили два дерева: яблоню и грушу в знак уважения к подвигу победителя. Ведь цветы деревьев, несмотря на прошедшие десятилетия, и сегодня символ патриотизма современной Беларуси, свободной и независимой.





Юрий Авсиевич, начальник образцово-показательного оркестра брестской пограничной группы

