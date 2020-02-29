Во дворе Минской инфекционной больницы поставили палатки

"Палатки поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Для осуществления правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Палатки установило МЧС. Минздрав поблагодарил ведомство за отзывчивость и быстрое реагирование на просьбу медиков.



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