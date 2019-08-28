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Во Дворце детей и молодежи на выбор в новом учебном году почти 800 разных кружков и секций
Реализовать свои таланты или даже определиться с будущей профессией. В столичном Дворце детей и молодежи началась запись в объединения по интересам. На выбор в новом учебном году почти 800 разных кружков и секций. Среди них мультипликация, авиамоделирование, финансовое образование и робототехника. Также впервые начнут действовать курсы по польскому и китайскому языках. Попробовать себя в разных направлениях смогут более 8 тысяч человек в возрасте от 2 до 30 лет.
Запись в объединения по интересам продлится до 8 сентября. А накануне во Дворце детей и молодежи пройдет день открытых дверей.
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