Как быть здоровым и придерживаться правильного образа жизни - полезные советы специалисты сегодня дали столичным школьникам. Во Дворце детей и молодежи прошел большой день здоровья. Во время интерактивных мастер-классов ученики составили полезный для здоровья рацион, узнали о важности соблюдения питьевого режима и что надо делать, чтобы иметь красивую улыбку.