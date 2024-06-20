Во Дворце искусства презентуют посвящение 80-летию освобождения Беларуси "Колеры Вялікай Перамогі"

Общая экспозиция Дворца искусства нам рассказывает именно о том, что есть мир, и что есть наша память. Мы не должны забывать. На этой выставке много портретов. Все мы помним наших бабушек, дедушек. В каждой семье есть человек, о котором хотелось бы рассказать. Есть те люди, которыми мы гордимся, и есть художники, которые к этим образам обращаются обязательно. Поэтому маршрут по выставке пролегает через страшные воспоминания, через желание какого-то просветления.

Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников

