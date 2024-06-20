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Во Дворце искусства презентуют посвящение 80-летию освобождения Беларуси "Колеры Вялікай Перамогі"

В Беларуси бережно хранят историческую правду и помнят, какой ценой досталась нам Победа. Во Дворце искусства сегодня презентуют посвящение 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков "Колеры Вялікай Перамогі".

Тысяча выставочных квадратных метров отдана под произведения трех творческих союзов Беларуси: художников, архитекторов и дизайнеров. Боль воспоминаний фиксировали на полотнах, языке монументалистки, декаративно-прикладного и плакатного искусства. Говорят и показывают сразу 150 авторов - от народных художников до сегодняшних выпускников творческих вузов. Белорусская арт-школа предлагает не просто взглянуть на трагедию, а вспомнить о цене мира.

Общая экспозиция Дворца искусства нам рассказывает именно о том, что есть мир, и что есть наша память. Мы не должны забывать. На этой выставке много портретов. Все мы помним наших бабушек, дедушек. В каждой семье есть человек, о котором хотелось бы рассказать. Есть те люди, которыми мы гордимся, и есть художники, которые к этим образам обращаются обязательно. Поэтому маршрут по выставке пролегает через страшные воспоминания, через желание какого-то просветления.
Наталья Шарангович, первый зампредседателя Белорусского союза художников

К 80-летию освобождения Беларуси во Дворце искусства проиллюстрировали историю узников нацистского лагеря смерти Озаричи. За 10 дней существования концлагеря здесь погибли 20 тыс. человек. Здесь же фашисты впервые применили бактериологическое оружие.

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