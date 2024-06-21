Во Дворце искусства в Минске часть большого выставочного проекта "Колеры Вялікай Перамогі". Вернисаж принимает 120 авторов

Если есть какая-то отличительная особенность именно белорусских памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, это то, что они именно о судьбе отдельно взятого человека и про человека. Красный берег - про судьбу отдельно взятого ребенка, про трагическую участь. Мемориал в Борках - про судьбу матери, которую лишили ребенка. Все это не иллюстрация. Это образное переосмысление. Именно поэтому оно производит такое впечатление.

Иван Артимович, председатель секции скульптуры Белорусского союза художников