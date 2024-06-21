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Во Дворце искусства в Минске часть большого выставочного проекта "Колеры Вялікай Перамогі". Вернисаж принимает 120 авторов

Общая память в монументальном искусстве. В выставочных залах Дворца искусства в Минске - раскадровка поистине исторического материала: от знаковых мемориальных комплексов - Кургана Славы, Брестской крепости и Хатыни до объемных моделей Тростенца, Борок и Олы. Металл, бронза, художественное литье, бетон - из этих материалов ваяют подвиг народа на века.


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Если есть какая-то отличительная особенность именно белорусских памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, это то, что они именно о судьбе отдельно взятого человека и про человека. Красный берег - про судьбу отдельно взятого ребенка, про трагическую участь. Мемориал в Борках - про судьбу матери, которую лишили ребенка. Все это не иллюстрация. Это образное переосмысление. Именно поэтому оно производит такое впечатление.
Иван Артимович, председатель секции скульптуры Белорусского союза художников

Монументальная летопись эпохи - часть большого вставочного проекта "Колеры Вялікай Перамогі". Республиканский вернисаж принимает 120 авторов. Под боль воспоминаний отвели тысячу выставочных квадратов. 80-летие освобождения объединило в творческое трио Белорусские союзы художников, архитекторов и дизайнеров.

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