Идет подготовка к финалу республиканского конкурса "Семья года"

Сплоченность, понимание и командный дух покажут завтра в Минске. Республиканский конкурс "Семья года" - финал! Участники уже в столице. Сейчас во Дворце культуры профсоюзов на репетиции финалисты оттачивают номера, проверяют реквизит и привыкают к сцене. А вечером - насыщенная культурная программа - семьи посетят цирк.



Чтобы представить свой регион на республиканском конкурсе, все семьи прошли отборочные районные и областные этапы. И завтра долгожданный финал!



