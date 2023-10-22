Во Дворце Независимости белорусы оставляют частичку души и сердца

Автомат Калашникова, который был в руках у Президента Беларуси после событий 2020 года, - один из самых популярных экспонатов музея во Дворце Независимости. А эксклюзивное место, где от снимка точно никто не откажется, - у приемной Президента.

Бытует легенда, что однажды люди, которые приехали на экскурсию во дворец, делали фото в момент, когда Александр Лукашенко был за рабочим столом.



Правда это или вымысел, сказать сложно, но одно можно сказать точно: у приемной главы государства подержаться за ручку двери и в голове отрепетировать фразу "Александр Григорьевич, можно?" выстраиваются очереди. Это топовое место для фото.

Что первым видят гости во Дворце Независимости, где хранятся подарки и как проходят экскурсии? Катерина Круталевич знает ответ.

Для тех, кто приехал в гости или на экскурсию, Дворец Независимости начинается с коридоров. В год в среднем 5 тыс. человек приезжают сюда, чтобы посмотреть, пожалуй, на главный символ суверенной Беларуси. Но, конечно, у дворца есть еще и рабочий график: встречи иностранных гостей, прием у Президента, и, тем не менее, в здание может попасть любой, кто этого действительно захочет.





Дворец Независимости для белорусов открылся буквально сразу. Да, экскурсии были реже и малочисленнее, но были. Со временем график набрал такие обороты, что "чего только за 10 лет не видел Зал торжественных церемоний", периодически выполняя роль площадки для творчества гостей.



Здесь танцевали, дефилировали, награждали, кружились на балах, и уникальным образом этот же зал назавтра становился деловой площадкой для переговоров разного уровня, точкой для интервью. Зал торжественных церемоний проходят все, кто идет с докладом или на совещание к главе государства.

Как попасть на экскурсию во Дворец Независимости?

В дни больших политических событий, конечно, во дворце экскурсии нет. Это все рабочие залы. Но как только в расписании появляется окно - пожалуйста. Как попасть? Запрос в Администрацию Президента, и, конечно, придется немного подождать, но оно того стоит.





Есть целая теория о том, почему люди так хотят трогать выставочные экспонаты. И это не вандализм. Именно физический контакт (научно обоснованный факт!) дает человеку ощущение причастности к гению автора и вообще к чему-либо великому.

У нас есть возможность подсмотреть за экскурсией. И самое крутое - нет никаких запретов: кто-то может сидеть на стульях, если хочет; кто-то может находиться за трибуной (это фактически трибуна Президента). Абсолютная свобода. И вот эта абсолютная свобода дает возможность почувствовать дворец. Узнать о нем интересно, но почувствовать! Поверьте, это ни с чем не сравнится.



Экскурсии бывают разные - и по количеству, и по составу. Никаких рамок нет, зависит от желания. Если это общественная организация, например, Белорусский союз женщин либо сотрудники ведущих предприятий, дипломаты или ветераны - конечно, им хочется прийти коллективом. Так и происходит.



А вот аграрии, студенты, железнодорожники, спортсмены, преподаватели, офицеры, школьники (называем далеко не полный список) - это уже экскурсии, которые собирают по всей стране.

Во Дворце Независимости многие интерьеры стараются сфотографировать и снять на видео. Приемная Президента - абсолютный лидер. Еще одно место, где хочется и сфотографироваться, и потрогать все - музей подарков, которые дарили Президенту на выездных мероприятиях или привозили во дворец. Хранители фондов стараются организовывать их выставки по актуальности, но здесь тоже абсолютная демократия.

Последние визиты Президента на Африканский континент - и вот уже часть экспозиции занимает африканская тема. Подарки глав государств - действующих и уже покинувших пост, высших должностных лиц и рядом символы, которые приносили в подарок люди на обычных экскурсиях. От врачей, летчиков, строителей, ученых.

Есть уникальные образцы - как, например, от главы КНР. Подарок Си Цзиньпина - традиционная китайская ваза, покрытая селадоновой глазурью с золочением (очень сложная технология). Или лаковая миниатюра от Президента России - эксклюзивная вещь.





Коран от Реджепа Эрдогана в подарок на открытие в Минске мечети, праздничный халат от казахского лидера, рог от Президента Кыргызстана, панно от экс-главы Сербии, памятные монеты Русской Православной Церкви от двух патриархов - Кирилла и Алексия, такой же символ от Папы Римского - это перечень самого интересного.

Все экспонаты, представленные сейчас, - это меньшая часть того, что дарили и музею, и Дворцу Независимости. Мимо чего точно нельзя пройти, так это мимо васильков. До последнего кажется, что цветы живые, хотя они хрустальные. Фантастика!



Во Дворце Независимости за эти годы бывали и президенты, и высшие должностные лица, и иностранные гости. Все они что-то дарили. И здесь же среди презентов есть не менее значимый подарок - альбом от детей, которые были здесь на экскурсии. В нем записи "мы любим Беларусь", "любимую не отдают", "не болейте" и пожелания от ребят.

Кажется, именно это доказывает, что Дворец Независимости для белорусов, которые приходят сюда и обязательно оставляют частичку своего сердца.