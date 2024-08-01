Время выбрало нас, чтобы сделать Беларусь еще сильнее и краше. Награды за труд во благо страны.

Сегодня во Дворце Независимости чествовали работников коллектива Управделами Президента. Они удостоены орденов, медалей и почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и личный вклад в дело всей жизни! Александр Лукашенко назвал нынешнюю церемонию особой и уникальной. Она станет для всех новым стимулом двигаться дальше и работать еще лучше.

На плечах этих людей лежит ответственная миссия - достойно представлять страну и имя главы государства, быть первыми в каждой из важнейших сфер нашей жизни. Вероника Бута продолжит.

Управделами Президента. Более 20 тысяч человек, которые не только кормят, одевают главу государства или обеспечивают соблюдение протокола, они производят продукты питания, берегут заповедные места, бережно хранят культурный код нации. Их работа должна быть эталонной - они зеркало страны!

Это большая ответственность, и я хочу сказать, что наше предприятие - Республиканский клинический медицинский центр - всегда впереди, он всегда задает тон, и это всю жизнь придавало нам такой импульс, ответственность, старание. Наталия Чечик, заведующая образовательным симуляционным центром Республиканского клинического медцентра

Лучших в своем деле пригласили во Дворец Независимости.

Важнейшая структура создана 30 лет назад – буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси выборов главы государства. Так вместе и выросли из молодой страны в государство, с чьим мнением считаются на мировой арене, из небольшого подразделения в огромное министерство, где ЖКХ, здравоохранение, санатории, дипсервис, торговля и общественное питание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отдельно стоит отметить труд 6 тысяч аграриев. По многим направлениям сельскохозяйственного производства вы являетесь лидерами в республике. Тысячи благотворительных инициатив, социально значимых проектов – заслуга сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности. Но, пожалуй, самое важное - то, что Управление делами сохраняет наше национальное достояние. Именно вы отвечаете за всемирно известные природные бренды Беларуси: Беловежская пуща, другие национальные парки, Березенский биосферный заповедник. Бескрайние леса с удивительным растительным, животным миром, голубые озера – не просто бесценный дар от Бога и предков. Он напомнил, как на заре своего президентства принимал решения, позволившие сохранить это уникальное природное достояние. Ведь тогда было немало желающих, в том числе из зарубежья, прихватить часть парков и использовать в личных, корыстных целях. И только решением главы государства был наведен порядок. "Там должны быть наши люди, наши соседи, кто угодно, но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено, - подчеркнул Александр Лукашенко. Наталия Чечик, заведующая образовательным симуляционным центром Республиканского клинического медцентра

Поле Президента! Это о том, каким должен быть АПК по всей стране и какие на практике результаты от той самой диктатуры технологий, которую Александр Лукашенко требует соблюдать в каждом хозяйстве. Высшее качество! Люди от земли знают, чего это стоит.

Виктор Мильто, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства машинного двора "староселье" ОАО "Александрийское":

Не было денег, было очень трудно, а потом с Приходом Президента намного все стало лучше. Поступила новая техника, денежное вливание, урожайность повысилась. Условия труда и быт в деревнях: появился газ, все удобства как в городе. Только работай. Наталия Чечик, заведующая образовательным симуляционным центром Республиканского клинического медцентра

За плечами Виктора Петровича 47 уборочных кампаний. Скоро отметит полувековой трудовой стаж, но признается - в поле впервые вышел и того раньше - еще в 7-м классе помощником комбайнера! Сегодня он заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси.

Для Марты Арутюновой сельское хозяйство стало не просто делом жизни, а в прямом смысле подарило крышу над головой и белорусское гражданство.

Я вообще родилась в Азербайджане, приехала сюда из Армении. Хотела сказать Александру Григорьевичу большое спасибо, потому что если бы не его указ о том, чтобы брали всех на работу, я, наверное, бы не осталась в Беларуси. Приезжих брали на работу в сельской местности, так я и попала в эту сельскую местность. Я уже гражданка республики Беларусь. Это моя родина. Марта Арутюнова, оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия "Восход"

Символ нашей уникальности - леса, заповедники, озера. Белорусскую природу лесничий Владимир Преткель называет сокровищем страны. В лесном хозяйстве он уже около 40 лет. До мелочей знает каждую тропинку своего леса.

Пешие, на велосипедах, даже из России. Некоторые приезжают в шоке от такого изобилия птиц, у нас за последнее время медведей много развелось, они не боятся, ходят, воочию наблюдаем. Владимир Преткель, лесничий Дубровского лесничества Национального парка "Браславские озера"

Охрана природного наследия - задача государственного уровня. Под контролем управления 4 национальных парка - "Беловежская пуща", "Нарочанский", "Припятский", "Браславские озера", а также Березинский биосферный заповедник. Который в следующем году отметит вековой юбилей. Президента ждут на празднике!

Сохранить народные промыслы и традиции, а также школу уникальных мастеров. В нашей стране берегут историю!

Белорусский лидер отметил: "Мы сохранили десятки старинных народных традиций и тысячи талантливейших мастеров. Поэтому мы и наши дети, как и многочисленные туристы, знаем, как выглядят знаменитые слуцкие пояса, вытинанки, вышиванки, тканые рушники, гончарные жбаны. Мы не утратили искусство плетения из лозы и соломки, росписи по стеклу, дереву и ткани. Все это тогда было отдано на заклание, все это исчезло бы, если бы мы это не подобрали в свое время. Мне приходилось принимать решения. Куда бы я ни приехал, люди меня просили: "Помогите, сохраните…". Ну а куда? В Управление делами".

Обращаясь к участникам церемонии, Александр Лукашенко подчеркнул: "Я абсолютно убежден, что сегодняшняя церемония станет для всех новым стимулом в работе, и работать вы будете еще лучше. Потому что нет на свете дела благороднее, чем труд на благо своей страны, Беларуси. Время выбрало нас, от этого никуда не деться. И выбрало оно для того, чтобы сделать еще сильнее нас и краше".

Вышиванки и вытинанки, гончарное дело и роспись по стеклу. Далеко не в каждой стране есть такие жемчужины национального искусства.

Управделами Президента - это 66 организаций в стране и за пределами. По их слаженной работе, например, оценивают Беларусь и наше знаменитое гостеприимство высокие зарубежные гости. Накормить, разместить - иногда задачка со звездочкой - у каждого свои вкусовые предпочтения. Белорусский лидер ближе к народу.