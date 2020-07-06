Важное событие для людей, чья профессия Родину защищать. Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав страны. Символично, что именно в год 75-летия Великой Победы им присвоены воинские, специальные и персональные звания, а также вручены благодарности Президента. Повод для встречи хоть и торжественный, но в то же время - это возможность обсудить ситуацию в мире и еще раз актуализировать задачи по обеспечению безопасности.









А. Лукашенко: Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество со Словакией

Об углублении сотрудничества Беларуси и Словакии говорили на

. Дипломат завершает свою миссию. Напомним, что Йозеф Мигаш выразил свою гражданскую позицию, принял участие в параде 9 Мая в белорусской столице. Этот поступок не оценили в МИД Словакии, и он вынужден был подать в отставку. Позиция официального словацкого руководства вызвала непонимание в Минске. Ведь память о Победе над фашизмом призвана объединять, а не разъединять народы.