Важное событие для людей, чья профессия - Родину защищать! Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав страны.





Символично, что именно в год 75-летия Великой Победы им присвоены воинские, специальные и персональные звания, а также вручены Благодарности Президента. Повод для встречи хоть и торжественный, но в то же время это возможность обсудить ситуацию в мире и еще раз актуализировать задачи по обеспечению безопасности. Тем более что вызовы сегодняшнего дня постоянно меняются, появляются новые риски и угрозы. Потому и методы защиты наших интересов всегда должны быть на шаг впереди. О тех, кто сохраняет мир, наше спокойствие и безопасность,

Илона Красутская.



Экскурсия во Дворце Независимости для выпускников военных вузов и высшего офицерского состава

И все-таки дело жизни накладывает отпечаток! Для каждой делегации, которая оказывается во Дворце Независимости, обязательно проводят экскурсию. Обычно участники стараются все это поскорее запечатлеть на личные гаджеты, но вот сегодняшние гости, пожалуй, исключение из правил. Отличники-выпускники военных вузов и пока еще без пяти минут генералы. Как-никак военная закалка, ничего лишнего, даже вопросов, ну а комментарии четко и по делу.

Александр Копишев, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома

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"

Наша основная задача, в частности, сотрудников уголовного розыска Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь - это, конечно, борьба с преступностью и контроль за криминогенной обстановкой в нашей республике. Мы должны делать все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно как на улицах, так и у себя дома"

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Военнослужащие, пограничники, правоохранители и спасатели - без преувеличения военная элита страны. Особый год 75-летия Великой Победы. Подвиги героев прошлого - это самый мощный стимул для тех, кто решил посвятить свою жизнь служению Отечеству. И в этом деле учиться уж точно никогда не поздно!

Владимир Ступин, выпускник Общевойсковой академии ВС России:

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Армия -

это достаточно прогрессирующая организация. Она очень гибкая, на самом деле, и то, что было 10 лет назад, тот уровень на данный момент уже несколько поменялся. Через пять лет он будет совершенно другим, поэтому офицеру необходимо идти в ногу со временем в ходе своей подготовки и постоянно совершенствовать свои знания, навыки и умения".





Главные ценности - суверенитет и безопасность

Беларусь, для которой главные ценности - суверенитет и безопасность, выбрала тезис "учиться лучше на чужих ошибках". Боевая подготовка солдат и офицеров, внезапные проверки и учения разного уровня, перевооружение и совершенствование отечественной армии - все это не просто бряцанье оружием, а ответ на вызовы времени. И если внутренняя безопасность всецело под контролем белорусских силовиков, то за периметром границы все с точностью до наоборот. Вооруженные конфликты, нарко- и оружейная мафия, гонка вооружений крупных держав. Эти факты должны учитывать белорусские военные, выбирая такую профессию - Родину защищать.





Президент офицерам: вы сможете должным образом защитить наше отечество

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

: "Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война. Столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты, причем нет приемлемых универсальных рецептов для их разрешения. Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведут. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться. Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности. Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, патриот, посвятивший жизнь бескорыстному служению стране и народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность. Помните, что вы являетесь наследниками победных традиций наших дедов и прадедов".

Важнейшая роль в обеспечении безопасности отводится Вооруженным силам. В этом плане Западное оперативное командование всегда было на передовой. Поддержание боеготовности соединений и воинских частей, должное состояние техники и вооружения, интенсивная подготовка. С недавнего времени возглавляет командование Виктор Гулевич. И хотя и репутация, и коллектив, способный выполнять любые задачи, обеспечение безопасности - та сфера, где нет предела совершенству.

Виктор Гулевич, командующий войсками западного оперативного командования:

"

Уровень командующего – это все-таки больше работа по принятию управленческих решений различного рода, выработке какого-то курса движения войск, вопросу перевооружения. Но в то же время нельзя уходить от наших войск. Потому что, только окунувшись непосредственно в сам процесс, можно увидеть те проблемы, которые, может быть, где-то мешают более качественной подготовке военнослужащих, более успешному выполнению задач"

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Генеральские погоны, а за ними соразмерная ответственность возложена еще на шестерых офицеров: МВД, КГБ, Следственного комитета, таможни и пограничной службы.

Даже в звании генерал-майора Сергей Жилинский становится за кафедру. По традиции руководитель Института погранслужбы говорит слова напутствия будущим офицерам. Кто-то готовится к очередному зачету, кто-то собирается на заставу проходить практику. В этом году Институту погранслужбы 27 лет. Сегодня в альма-матер обучается почти 270 курсантов по четырем специальностям, связанным с пограничной безопасностью.

Сергей Жилинский, начальник ГУО "Институт пограничной службы Республики Беларусь":

"Запомнилось одно выражение: "

Не каждому дано ходить по последним метрам родной земли"

. Я хотел себя попробовать, а мне ли дано ходить по последним метрам родной земли. Я думаю, что у меня получилось. Я сегодня горжусь, что я выбрал эту профессию и могу передавать свой опыт пограничной службы будущим офицерам".

Участники церемонии представляют разные ведомства, но у всех этих людей общая цель - защита национальных интересов. Глава государства пожелал генералам с честью нести на плечах погоны, офицерам же - стремиться к достижению таких высот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

:

"

Не посрамите нигде в своей жизни своего имени, а главное – офицерского звания. Вы – офицеры, генералы. И это говорит о многом. Спасибо вам, берегите страну".

Конечно, этот торжественный момент запомнится на всю жизнь. Станет частью семейного фотоальбома, а возможно, и точкой отсчета новой офицерской династии. Все-таки для людей в форме важен крепкий семейный тыл. Ну а еще одним наглядным напоминанием о событии станут офицерские часы от Президента.

Юрий Назаренко, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"

Как я всегда говорю, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Сегодня, можно сказать, моя мечта осуществилась. Это заслуга всего коллектива внутренних войск. В дальнейшем, конечно же, постараюсь сделать все, чтобы все задачи, которые стоят перед внутренними войсками, были выполнены качественно и с определенным постоянством, можно сказать, современным реформированием".