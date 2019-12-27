А теперь заглянем в историю Венского бала! Традиции, которые появлялись в Австрии, продолжаются до сих пор. Среди сотни балов, которые проходят в австрийской столице, крупнейший - Венский оперный. Этой традиции уже 84 года. Но зарождаться балы стали еще во времена Венского конгресса. Это начало 19 века. В придворных танцах - обязательным было костюмирование. Сегодняу мероприятия особый бальный протокол. Он внесен в основное собрание документов ЮНЕСКО.



Специально для балав зрительном зале Венской оперы настилают паркет и декорируют пространство в 60 тысяч роз. После фанфар - торжественный полонез. В документах четко прописаны геометрические фигуры шествия, по которым двигаются гости. Незыблемое правило. Полонез танцуют только дебютанты. Это 150 пар "избранных" молодых людей, которых представляют обществу. Парни и девушки от 16 до 28 лет проходят строгий отбор в три этапа. А после - десятки уроков этикета. Важный критерий - умение выполнять правосторонний и левосторонний поворот вальса. Обращают внимание и на достижения молодых людей.











Венский оперный бал - событие грандиозного масштаба

Поэтому и выглядеть надо соответствующе. Строгий дресс-код для девушек - белые платья в пол, белые туфли на каблуке до 5 см, белоснежные перчатки и как украшение - корона. Специально для бала ее дизайн меняется из года в год. Кавалеры - во фраках и смокингах. Этот момент прописан в пригласительных.

Бальные традиции возрождают и в Беларуси. Сегодня во Дворце Независимости на генеральную репетицию собрались дебютанты и участники первого Венского бала. Уже завтра пары закружатся в полонезе.

Как проходит подготовка - расскажет

Дарья Тарасова.

Венский бал - национальные достояние Австрии. Сегодня эта красивая традиция - объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А значит, мероприятие диктует свои правила. И одно из них - дресс-код. Для гостей — блэк-тай, для дебютанток - длинные платья в светлых тонах и диадемы, а для кавалеров - смокинг или парадная форма. Образ для такого важного события каждый выбирал самостоятельно, ведь наряд должен отражать индивидуальность. А вот с прической и макияжем помогают визажисты и парикмахеры.





Венскому балу - Главный дворец страны

Сегодня этот зал выглядит особенно торжественно, здесь принимают самых талантливых и способных молодых людей. Перед большим событием - генеральный прогон. Это еще одна возможность убедиться в правильном выборе наряда, попрактиковаться в танце с партнером, а также прислушаться к замечаниям балетмейстера.За красивым действом - три месяца подготовки. Помимо занятий по хореографии - совершенствовали культурный уровень. Ведь на бальной церемонии соблюдение манер - это также важно как шаги в венском вальсе. Пышные балы - часть современной жизни Вены и флешбэк в нашу историю. В Беларуси магнатские рауты времен Радзивиллов проходили с размахом и имели свои танцевальные особенности. Сегодня венский бал - это не только вальс Штрауса. Программа минского приема соответствует стандартам мировых. Карта включает танцы, которые пользовались популярностью в 19 веке. Например, польку, кадриль и галоп.

Венский бал останется не только в воспоминаниях его участников. Каждый получит подарок от имени Главы государства. На память - новогодний сувенир ручной работы. Что называется "с пылу, с жару". За несколько дней до праздника во Дворце Независимости в цеху фабрики елочных игрушек в разгаре творческий процесс. На специальном принтере нужно отпечатать еще сто крышек, а после собрать без гвоздей все деревянные элементы подарочной упаковки.Самое сложное, признаются на фабрике, было сделать коробку: белорусское дерево оказалось капризным. Внутри - сразу несколько елочных игрушек. Дизайн согласовывали 14 раз! В целом на подготовку ушел месяц. Стеклянный медальон со Дворцом Независимости и часами - на них без пяти Новый год, здесь же шар с зимними вестниками - снегирями, две фигурки - мальчика и девочки, а также - дом, как символ малой родины.

Первыми на паркет выйдут дебютанты, именно они, торжественно откроют бал. Одновременно в полонезе под аккомпанемент Президентского оркестра, закружатся 72 пары. Для юношей и девушек это особенная ответственность. А значит, претенденты должны соответствовать высоким стандартам события. Учитываются возрастные ограничения, важен и семейный статус. Претендовать на роль дебютантов могут исключительно незамужние и холостые.





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