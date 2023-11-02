Во Дворце Независимости обсудили необходимость воссоздания системы военных прокуратур - какое решение принято

Вопрос целесообразности воссоздания в Беларуси системы военных прокуратур обсудили сегодня во Дворце Независимости. Прежде чем принять какое-то важное решение, Александр Лукашенко всегда советуется с профильными специалистами. К каждому предложению подходят с разных точек зрения. И сегодняшний вопрос - не исключение. Обсудили все за и против. В целом - повышать надзор за соблюдением законности в войсках и силовых структурах, совершенствовать подходы к организации этой работы - на это наш Президент обращал внимание неоднократно. Глава государства видит главную роль Генеральной прокуратуры в этом направлении. Кстати, ведомство и является инициатором создания целой системы военных прокуратур в стране. Илона Красутская расскажет, какое решение было принято в итоге.

Вопрос целесообразности воссоздания системы военных прокуратур в Беларуси

К вопросу о возможности создания в Беларуси системы военных прокуратур, в том числе на уровне Президента, обращаются не впервой. Хотя скорее уместно слово - воссоздания.

"В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию. Но встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где прокуроры должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением наших законов, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их?" - спросил Президент.

Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Беларуси передали гражданским органам прокуратуры. Это решение принималось тогда в иных условиях и было направлено в том числе на сокращение штатной численности в рамках реформы госаппарата, а также уменьшение бюджетных расходов, отметил глава государства.

Генеральный прокурор в качестве действенной меры предлагает создать Главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. "Надо определиться по этому вопросу", - подчеркнул белорусский лидер.

Система действовала до 2014 года, потом ее ликвидировали в рамках оптимизации. На тот момент такое решение сочли уместным и надзор за Вооруженными силами и другими силовыми ведомствами передали гражданским органам прокуратуры. Новое время, а с ним другие вызовы и угрозы и вот вопрос снова на повестке.

Александр Лукашенко заметил, что высказывались и альтернативные мнения о целесообразности создания системы военных прокуратур: такие структуры необходимы, но только в условиях военного времени.

"Тоже вопрос: не дай бог началась война - мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может, и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос: откуда он появился, почему сегодня поднят, прокурорами прежде всего? И вопрос главный: надо сегодня или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года, - сказал Президент. - Для обсуждения названных вопросов, принятия решения я и пригласил вас сюда. Жду конкретных предложений, исходя исключительно из общегосударственных задач обеспечения национальной безопасности".

Президент поручил усовершенствовать и усилить прокурорский надзор

Почти полтора часа этот вопрос сегодня обсуждали за закрытыми дверями. Оно и понятно - это тоже ключевой момент в обеспечении национальной безопасности. В итоге Президент сказал, что на данный момент не видит необходимости создания такого органа - как системы военных прокуратур. Но работу в этом направлении нужно совершенствовать и усиливать в рамках самой прокуратуры. Кадры, их функционал, с кем и как они будут взаимодействовать. Главным в этом вопросе будет генпрокурор. Реализовывать эту работу (с учетом всех обсуждений) с ним в команде будут секретарь Комитета госбезопасности и глава Администрации Президента.

"Глава государства отметил необходимость дальнейшего усиления роли прокуратуры как надзорного органа и принятия всех мер, чтобы усилить прокурорский надзор в том числе и за нашими Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями. Поставлена им задача в ближайшее время начать работу в Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода промежуточная система, структура, которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности в Вооруженных силах и воинских формированиях. И, как сказал глава государства, когда придет время, при необходимости создания военной прокуратуры будет принято решение", - рассказал журналистам генеральный прокурор Андрей Швед.