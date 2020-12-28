3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во Дворце Независимости обсудили оргмоменты подготовки Всебелорусского народного собрания
Стала известна дата проведения VI Всебелорусского собрания. Народное вече стартует 11 февраля. Сегодня во Дворце Независимости обсудили оргмоменты подготовки форума пятилетия. С середины 90-х в Беларуси принято обсуждать вопросы развития страны всем вместе. Время идет, жизнь меняется, но вызовов меньше не становится, да и геополитический расклад усложняет нам жизнь.
Одно неизменно - как бы ни было трудно, мы сохраняем модель социального государства. Это значит, что в центре внимания белорусской политики всегда остается человек. А как жить дальше - решаем сами, без зарубежных "советчиков". Уже завтра начнется избрание делегатов собрания. Это, как правило, люди из разных сфер, но ими точно движет одно желание - принять созидательное и конструктивное участие в судьбе своей страны. Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания уже подписан президентом. Подробнее Наталья Бреус.
Последняя неделя 2020 года пронизана праздничной суматохой. Новогодняя атмосфера уже чувствуется и во Дворце Независимости, но под занавес 12 месяцев президент собирает очень даже рабочее совещание.
А. Лукашенко: Предстоящее Всебелорусское народное собрание станет важнейшим форумом в истории белорусского народа
Завтра начинается избрание делегатов на ВНС
Работа оргкомитета уже кипит. И в центре, и в регионах. Буквально с завтрашнего дня приступают к избранию делегатов - определятся с участниками форума Минск и области до Рождества. Это без малого две с половиной тысячи представителей народа.
Президент о делегатах: Это должны быть люди, представляющие все слои общества
"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели I Всебелорусский съезд. Тогда было тоже непросто, хорошо помните - нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, I Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть, - заявил глава государства. - Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".
А. Лукашенко: Мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны
Тогда, в далеком 96-м, Беларусь делала только первые шаги по выходу из кризиса. Было непросто - спад производства, безработица, копеечная зарплата. Но страну удалось увести от пропасти. И с первыми задачами Всебелорусского народного собрания - остановить рост цен и обнищание населения, обуздать коррупцию и восстановить экономику - белорусы справились! К III Всебелорусскому форуму главный тезис звучал уже как создание государства, удобного для людей. А к IV - вовсю развивали потенциал человека и комфорт жизни. Но, что не менее важно, удалось уйти от политических споров и общественного раздрая к созиданию и конкретным делам для страны.
Итоги пятилетия и план развития
Что смогли, чем можно гордиться, куда не дотянулись, о чем мечтаем, какие высокие и серьезные цели ставим перед собой. Вокруг этого строится разговор на народном вече. Серьезный блок вопросов на плечах правительства, которое отвечает за экономическую часть. Программа на пятилетку - как ориентир для всех сфер.
Президент о задачах ВНС: обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства
"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - отметил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели - белорусам и их благополучию. Никаких решений в угоду зарубежным "советчикам" и их здешним приверженцам быть не должно, обратил он внимание. "Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал президент. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей".
Модернизация промышленного сектора
Статус Беларуси как серьезного игрока на рынке завоевывался годами. А в них - глубокая модернизация предприятий в разных сферах промышленности и конкретные программы, заявленные на Всебелорусском народном собрании. Гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко делегатом был дважды. Воплощал в жизнь принятые на народном вече решения. Здесь и повышение конкурентоспособности товаров, увеличение производительности труда. Формула в экспорте: 30-30-30. Плюс внедрение инноваций, без которых просто немыслима современная электроника. Как результат - за пять лет белорусский производитель превысил практически все экономические показатели.
Беларусь сохранит социальные ориентиры
Закон жизни простой: чем лучше работает предприятие, тем лучше живут его сотрудники. За последние пять лет на этом заводе подтянули доходы вдвое. Не остановились в пандемию и не пожалели, ведь промышленные успехи - возможность вкладывать в социалку. Развитие человеческого потенциала, создание достойных условий труда и жизни, государство для народа - красная нить народных вече последнего десятилетия. Социальные ориентиры Беларусь сохранит и впредь.
АПК: от возрождения села до продбезопасности и 7-миллиардного экспорта
Для АПК каждое народное вече проходило под знаком новой вехи в развитии. Начинали с возрождения сельского хозяйства, борьбы со стереотипом "Беларусь - зона рискованного земледелия". А дальше было создание комфортных условий для жизни и труда, закрепление кадров на селе, внедрение технологий и модернизация. Как результат - собственная продовольственная безопасность и планка по экспорту сельхозпродукции через пять лет 7 миллиардов долларов.
В период подготовки к Всебелорусскому народному собранию в стране организован широкий общественный диалог
Идти от земли, слышать каждого, формулировать четкий план действий - именно такой акцент президент делает для оргкомитета. Никаких оторванных от жизни теорий. Нужен ответ на запросы общества. Без лишнего популизма. Уже сейчас по всей стране идет масштабный национальный диалог - возможность в каждом регионе рассказать, что волнует: от мелочей до глобальных проблем. Все идеи звучат на диалоговых площадках и в общественных приемных. Они стали платформой по выработке предложений к Всебелорусскому народному собранию. Сказать, как сделать лучше, может каждый.
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля
Считанные дни остаются до Нового года. Как хочется весь негатив оставить в уходящем 2020. 2021-й начнется в Беларуси с действительно знакового события. Всебелорусский форум пройдет в шестой раз, но точно будет особенным. И уже сегодня ясно: станет новой точкой отсчета в истории страны, которую создаем все вместе.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов