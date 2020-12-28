Стала известна дата проведения VI Всебелорусского собрания. Народное вече стартует 11 февраля. Сегодня во Дворце Независимости обсудили оргмоменты подготовки форума пятилетия. С середины 90-х в Беларуси принято обсуждать вопросы развития страны всем вместе. Время идет, жизнь меняется, но вызовов меньше не становится, да и геополитический расклад усложняет нам жизнь.

Одно неизменно - как бы ни было трудно, мы сохраняем модель социального государства. Это значит, что в центре внимания белорусской политики всегда остается человек. А как жить дальше - решаем сами, без зарубежных "советчиков". Уже завтра начнется избрание делегатов собрания. Это, как правило, люди из разных сфер, но ими точно движет одно желание - принять созидательное и конструктивное участие в судьбе своей страны. Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания уже подписан президентом. Подробнее Наталья Бреус.



Последняя неделя 2020 года пронизана праздничной суматохой. Новогодняя атмосфера уже чувствуется и во Дворце Независимости, но под занавес 12 месяцев президент собирает очень даже рабочее совещание.

А. Лукашенко: Предстоящее Всебелорусское народное собрание станет важнейшим форумом в истории белорусского народа

Завтра начинается избрание делегатов на ВНС

Работа оргкомитета уже кипит. И в центре, и в регионах. Буквально с завтрашнего дня приступают к избранию делегатов - определятся с участниками форума Минск и области до Рождества. Это без малого две с половиной тысячи представителей народа.

Президент о делегатах: Это должны быть люди, представляющие все слои общества

"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели I Всебелорусский съезд. Тогда было тоже непросто, хорошо помните - нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, I Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть, - заявил глава государства. - Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".

А. Лукашенко: Мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны

Тогда, в далеком 96-м, Беларусь делала только первые шаги по выходу из кризиса. Было непросто - спад производства, безработица, копеечная зарплата. Но страну удалось увести от пропасти. И с первыми задачами Всебелорусского народного собрания - остановить рост цен и обнищание населения, обуздать коррупцию и восстановить экономику - белорусы справились! К III Всебелорусскому форуму главный тезис звучал уже как создание государства, удобного для людей. А к IV - вовсю развивали потенциал человека и комфорт жизни. Но, что не менее важно, удалось уйти от политических споров и общественного раздрая к созиданию и конкретным делам для страны.

Итоги пятилетия и план развития

Что смогли, чем можно гордиться, куда не дотянулись, о чем мечтаем, какие высокие и серьезные цели ставим перед собой. Вокруг этого строится разговор на народном вече. Серьезный блок вопросов на плечах правительства, которое отвечает за экономическую часть. Программа на пятилетку - как ориентир для всех сфер.







Президент о задачах ВНС: обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства

"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - отметил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели - белорусам и их благополучию. Никаких решений в угоду зарубежным "советчикам" и их здешним приверженцам быть не должно, обратил он внимание. "Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, - сказал президент. - Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей".

Модернизация промышленного сектора

Статус Беларуси как серьезного игрока на рынке завоевывался годами. А в них - глубокая модернизация предприятий в разных сферах промышленности и конкретные программы, заявленные на Всебелорусском народном собрании. Гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко делегатом был дважды. Воплощал в жизнь принятые на народном вече решения. Здесь и повышение конкурентоспособности товаров, увеличение производительности труда. Формула в экспорте: 30-30-30. Плюс внедрение инноваций, без которых просто немыслима современная электроника. Как результат - за пять лет белорусский производитель превысил практически все экономические показатели.

Беларусь сохранит социальные ориентиры

Закон жизни простой: чем лучше работает предприятие, тем лучше живут его сотрудники. За последние пять лет на этом заводе подтянули доходы вдвое. Не остановились в пандемию и не пожалели, ведь промышленные успехи - возможность вкладывать в социалку. Развитие человеческого потенциала, создание достойных условий труда и жизни, государство для народа - красная нить народных вече последнего десятилетия. Социальные ориентиры Беларусь сохранит и впредь.





АПК: от возрождения села до продбезопасности и 7-миллиардного экспорта

Для АПК каждое народное вече проходило под знаком новой вехи в развитии. Начинали с возрождения сельского хозяйства, борьбы со стереотипом "Беларусь - зона рискованного земледелия". А дальше было создание комфортных условий для жизни и труда, закрепление кадров на селе, внедрение технологий и модернизация. Как результат - собственная продовольственная безопасность и планка по экспорту сельхозпродукции через пять лет 7 миллиардов долларов.

В период подготовки к Всебелорусскому народному собранию в стране организован широкий общественный диалог

Идти от земли, слышать каждого, формулировать четкий план действий - именно такой акцент президент делает для оргкомитета. Никаких оторванных от жизни теорий. Нужен ответ на запросы общества. Без лишнего популизма. Уже сейчас по всей стране идет масштабный национальный диалог - возможность в каждом регионе рассказать, что волнует: от мелочей до глобальных проблем. Все идеи звучат на диалоговых площадках и в общественных приемных. Они стали платформой по выработке предложений к Всебелорусскому народному собранию. Сказать, как сделать лучше, может каждый.

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля