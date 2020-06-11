Во Дворце Независимости обсудили развитие рынка арендного жилья

Обсудили во Дворце Независимости сегодня развитие рынка арендного жилья. Это, бесспорно, выход, если своя квартира пока не по карману. А также вариант для тех, кто не готов платить за дорогую съемную жилплощадь. Темпы строительства арендного жилья для бюджетников ускорят. Новые подходы закрепили в постановлении правительства. Теперь на первоочередное получение арендных квартир смогут рассчитывать в том числе врачи, учителя, работники культуры. Есть, конечно, определенные условия.



Все нюансы - в репортаже Илоны Красутской. В другой город уезжают на учебу, работу или в силу других причин, и первостепенный вопрос, который волнует любого человека, - где жить? Многие проходили череду съемных квартир, переездов с места на место. Тема актуальная, конечно, и для молодых специалистов. И если съемное не вариант, понятное дело, снимать квартиру с первой зарплаты как в омут с головой, то вот арендное жилье - молодой, но очень востребованный тренд в Беларуси.



Для Анастасии Болотько это первый год в качестве учителя в родной школе в Старых Дорогах. И пусть за вышкой поехала в Минск, в родные края вернулась без тени сомнения. За годы учебы сложилась своя семья. Домой возвращалась уже в статусе и молодой мамы, и молодого специалиста. Тут и о своем жилье неплохо подумать. Подвернулось общежитие. Пусть без гарантий на долговременный угол, но, как говорится, и на безрыбье... А после, когда объявили о старте застройки арендного жилья, кажется, радости не было предела.







Кто претендует на арендное жилье в первую очередь?

Вообще получить квартиру из государственного жилфонда могут все граждане из категории нуждающихся. Первоочередное право есть у судей, молодых специалистов, ученых, военнослужащих, преподавателей вузов, тренерского состава. Теперь новое постановление Совмина дополнит этот перечень. Речь о медиках, учителях, творческих и работниках культуры.





В 2020 году в Беларуси построят 135 тыс. кв. м арендного жилья

Больше всего арендных новостроек в этом году появится в Минской и Брестской областях. В целом же тренд строить больше и особенно в регионах сохраняется. Статус бюджетника не единственное условие для получения арендных метров. Важно, чтобы был контракт на пять лет, а также подтверждение, что регион действительно нуждается в таком специалисте. Последние данные говорят, что среди 49 000 работников социальной сферы получить арендное жилье рассчитывают около 5 000 человек. Кстати, платить за него бюджетники будут меньше. Тут сработает правило понижающего коэффициента.





Сколько будет стоить арендное жилье для бюджетников?

Посмотрим на выгоду в цифрах. Стоимость арендного жилья зависит от нескольких факторов: его качества и региона. В том же Минске в зависимости от района города цены на квартиры разнятся. Например, арендная однушка в столице без коммуналки стоит от 82 до 244 рублей. С учетом понижающих коэффициентов (в каждом регионе тоже они будут разные) бюджетникам она обойдется в диапазоне от 16 до 49 рублей. В регионах цены для работников соцсферы будут еще ниже: порой они не достигают и 10 рублей.









Арендное жилье для бюджетников будут строить активнее