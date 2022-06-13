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Во Дворце Независимости обсудили совершенствование работы и развитие Комитета государственной безопасности Беларуси

Президент принял с докладом главу Администрации, госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ. По словам Александра Лукашенко, время диктует необходимость серьезно посмотреть на основную спецслужбу страны. В том числе и в связи с тем, что работа спецслужб во всем мире приобретает все большую значимость в деятельности государства. Разведка, контрразведка: КГБ будет, конечно, заниматься своими традиционными направлениями работы, но не исключено, что у комитета добавятся новые направления.

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