В преддверии официальных торжеств во Дворце Независимости открылась выставка с символичным названием "Пояс адзiнства". Изделия народных ремесел от гончарного искусства до лозоплетения, национальная одежда с вышивкой, маляванки, вытинанки, батлейка. Все регионы и Минск представили уникальные экспонаты своего края! Выставка наглядно демонстрирует, насколько глубинная и многогранная наша история. И дает возможность прикоснуться к наследию белорусского народа, своим корням. Наш корреспондент Вероника Бута стала одним из первых посетителей экспозиции.

Именно с цимбалами нередко ассоциируется образ белорусской народной музыки. Возможность не просто прикоснуться к истории, но и услышать ее - особенность выставки во Дворце Независимости.

"Наше традиционное" - звучит не без гордости. Возрождая и сохраняя, мастера народных ремесел прославляют историю не только своего родного края, но и историю всей страны. Гончарство, лозоплетение, маляванки, вытинанки, батлейка. Нас объединяет большая история. И выставка наглядно демонстрирует, насколько глубинная и многогранная она.

Буйство красок - это фишка всего Полесья. А вот Гродненщина выбирает классику. В регионе возродили уникальные техники белоузорчатого ткачества. Идентичные тем, что существовали более сотни лет назад на Понеманье.





Удалось сберечь и давнюю каравайную традицию Слонимщины - рецепты передавали из поколения в поколение. В годы Великой Отечественной цепочка прервалась, восстановили в конце 40-х годов. Сегодня это также историко-культурная ценность Беларуси.

С детства у наших предков воспитывалось особое отношение к хлебу. А процесс его изготовления был сакральным. Когда хлеб клали в печь, в дом не допускались посторонние...

На многовековых традициях наших предков держатся наша культурная идентичность, наше национальное самопознание. И только вместе можно сохранить этот ценнейшее наследие. К слову, выставка будет работать до конца недели.