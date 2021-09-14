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Во Дворце Независимости открылась выставка с символичным названием "Пояс адзiнства"
В преддверии официальных торжеств во Дворце Независимости открылась выставка с символичным названием "Пояс адзiнства". Изделия народных ремесел от гончарного искусства до лозоплетения, национальная одежда с вышивкой, маляванки, вытинанки, батлейка. Все регионы и Минск представили уникальные экспонаты своего края! Выставка наглядно демонстрирует, насколько глубинная и многогранная наша история. И дает возможность прикоснуться к наследию белорусского народа, своим корням. Наш корреспондент Вероника Бута стала одним из первых посетителей экспозиции.
Именно с цимбалами нередко ассоциируется образ белорусской народной музыки. Возможность не просто прикоснуться к истории, но и услышать ее - особенность выставки во Дворце Независимости.
"Наше традиционное" - звучит не без гордости. Возрождая и сохраняя, мастера народных ремесел прославляют историю не только своего родного края, но и историю всей страны. Гончарство, лозоплетение, маляванки, вытинанки, батлейка. Нас объединяет большая история. И выставка наглядно демонстрирует, насколько глубинная и многогранная она.
Буйство красок - это фишка всего Полесья. А вот Гродненщина выбирает классику. В регионе возродили уникальные техники белоузорчатого ткачества. Идентичные тем, что существовали более сотни лет назад на Понеманье.
Удалось сберечь и давнюю каравайную традицию Слонимщины - рецепты передавали из поколения в поколение. В годы Великой Отечественной цепочка прервалась, восстановили в конце 40-х годов. Сегодня это также историко-культурная ценность Беларуси.
С детства у наших предков воспитывалось особое отношение к хлебу. А процесс его изготовления был сакральным. Когда хлеб клали в печь, в дом не допускались посторонние...
На многовековых традициях наших предков держатся наша культурная идентичность, наше национальное самопознание. И только вместе можно сохранить этот ценнейшее наследие. К слову, выставка будет работать до конца недели.
Искусство по-настоящему объединяет народ и регионы. А это как нельзя кстати в Год народного единства. И на пороге важного нового праздника для нашей страны - Дня народного единства.
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