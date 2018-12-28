Возрождение древних традиций Беларуси. Под звуки полонеза во Дворце Независимости открылся первый в новейшей истории нашей страны республиканский новогодний бал.

В этом уникальном мероприятии приняли участие почти три сотни молодых людей. Большинство из них старшеклассники, которые добились весомых результатов не только в учебе, творчестве, спорте, но и в научной, общественной деятельности. Здесь же лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Сам Глава государства также принял участие в этом торжественном вечере. Молодые люди должны помнить, что их дом - это то место, где они родились, - напутственные слова Президента ко всем участникам торжества.





Конечно, все участники готовились к такому масштабному событию, выбирали бальные платья, фраки, разучивали танцевальные па. Большая подготовка не прошла даром. Обычно официальный Дворец Независимости буквально расцвел разнообразием красочных нарядов, образов и улыбок. Белорусский лидер не только пообщался с представителями талантливой молодежи, но и сам присоединился к бальным традициям - танцевал в паре с "Мисс Беларусь - 2018" Марией Василевич.





Атмосфера праздника точно такая, как несколько веков назад. Живой оркестр играет произведения Моцарта и Штрауса, организация - за распорядителем бала, у которого в помощниках трудятся церемониймейстер и танцмейстеры. Полная картина большого новогоднего бала совсем скоро в "Панораме".