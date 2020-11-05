Во Дворце Независимости отметили госнаградами и званиями людей труда

Тех, кто своим трудом делает нашу жизнь комфортной и во всех смыслах безопасной, сегодня чествовали во Дворце Независимости. Это белорусы, которые всей душой преданы своему делу. Почетные звания, ордена и погоны сегодня получили почти четыре десятка человек. Среди награжденных - работники сельского хозяйства, директора предприятий, военные, спортсмены и представители прокуратуры. Люди, которые своим упорным, созидательным трудом обеспечивают благополучие всего государства. И работают на имидж Беларуси. Их достижения вдохновляют на новые свершения. Вероника Бута продолжит.



В Зале госнаград всегда особенная атмосфера. Атмосфера, позволяющая нам объединиться для достижения амбициозных целей. Несмотря на все сложности, Беларусь продолжает идти вперед уверенно и с высоко поднятой головой. И большая заслуга в этом, в том числе, сегодняшних гостей. Главные герои праздника появятся здесь через считанные минуты.

Их достижения вдохновляют

Но прежде уже по традиции - экскурсия. Практически все гости во Дворце Независимости впервые. И то, на что способны руки соотечественников, их впечатлило, но не удивило.



Хотя, бесспорно, самые яркие впечатления у них еще впереди.



Александр Лукашенко буквально с порога признается: всегда с особым чувством входит в этот торжественный зал. Вручение госнаград для него - церемония с глубоким смыслом. Достижения этих людей - яркое тому подтверждение.



Племенные бычки - гордость хозяйства. Здесь одними из первых в регионе начали производить мраморное мясо. Дело рентабельное и приносит дополнительный доход. Плюс в этом году собрали рекордный за всю 70-летнюю историю урожай. Работу не останавливали ни на день.



Работу, несмотря на пандемию, не останавливали и в СПК имени Деньщикова. Василий Афанасьевич и сам переболел COVID. Несмотря на это, признается: пауза для сельского хозяйства ничего хорошего бы точно не принесла. А сейчас в хозяйстве дают 60 тонн молока ежедневно, более 350 тонн мяса в месяц - это ведь зарплаты людей.



Президент: Их труд - источник благополучия государства

Большинство присутствующих в зале - именно труженики села. Они работают уж точно не за награды. В таких преданных стране, семье и своей профессии людях - сила нашего народа, скажет президент.



"Вы хорошо знаете, что легкий хлеб, молочные реки и кисельные берега бывают только в сказках. Ведь сельское хозяйство - это цех под открытым небом, где даже маленький шажок вперед в намолотах, надоях и привесах - всегда результат усилий сотен тысяч сельских тружеников и работников других сфер экономики, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Низкий поклон вам и в вашем лице всем аграриям, которые не испугались коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию - кормить страну и народ".



Надежда Белякович орден Почета получает будучи уже на заслуженном отдыхе. Не работает с октября, но признается: по коллективу скучает. Еще бы, в профессию она пришла более 35 лет назад.



История успеха телятницы Галины началась в 13 лет. И сегодня она - заслуженный работник сельского хозяйства. Казалось бы, столько опыта у нее за плечами, но волнение в голосе не спрятать.



Галина Касымакунова, животновод подсобного сельского хозяйства Слуцкого мясокомбината: "По этим ступенькам я шла выше и выше и дошла до президента".



Преданные своему делу



Маститая титулованная спортсменка - вместе с тем, скромная и простая девушка. Ольга Силкина - чемпионка мира в пятиборье - признается: сегодня ее перепутали с журналистом. Сразу не поверили, что такая юная (девушке всего 25), а уже заслуженный мастер спорта.



Да, современное пятиборье в Беларуси - не самый популярный вид спорта, но благодаря успехам Ольги все может вскоре измениться.



Это кадры ее фурора на чемпионате мира в прошлом году. Ольга победила в личном первенстве.



Во Дворце Независимости отметили госнаградами и званиями людей труда



Каждый из гостей в этом зале - самый настоящий патриот. Патриот своего дела.



Из рук президента - погоны государственного советника юстиции 2-го класса генпрокурору Андрею Шведу и очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоены Виктору Хренину, Ивану Тертелю и Анатолию Лаппо.



Здесь нет места слабости, нерешительности и страху. Зато есть место ответственности. Ответственности не столько за себя, сколько за свою страну.



Конечно, сегодняшние герои вряд ли жили этим моментом, да и награды, и звания, скорее, не были самоцелью. Это приятный бонус - их труд замечен.





А. Лукашенко: Мы - ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день





"Мы - ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день на полях, фермах, фабриках, заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей нашего Отечества, по защите суверенитета и независимости нашей страны. Президент отметил, что текущую ситуацию в Беларуси некоторые характеризуют как "непростое время". "Но оно никогда у нас простым и не было, особенно у крестьян, - заметил Александр Лукашенко. - Они под открытым небом. Сегодня нет дождя, иссушена земля - плохо. Дождем залило - тоже плохо. Всегда бывает сложно, но любые сложности и проблемы - это возможности. Если тяжело, надо выдержать, правильно пройти этот путь и извлечь уроки".



Эту аналогию президент продолжил, говоря об уличных протестах. Извлекать уроки следует и из этого.





Президент: Люди хотят ту страну, которая была до выборов



"У каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, в основном, они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять", - сказал Александр Лукашенко. - И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли", - добавил глава государства.

Президент отметил, что его слова можно расценить как некое оправдание, и подтвердил, что это отчасти так и есть. "

Я искренне говорю: мне стыдно перед крестьянами, которые в тяжелейших условиях, когда их "бомбили" и сверху, и снизу, со всех сторон пугали коронавирусом, в этом году обеспечили небывалый урожай, а равно и продовольственную безопасность нашей страны"

, - сказал Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: Давайте сохраним нашу страну

Глава государства еще раз поблагодарил трудовые коллективы, работников различных отраслей за их вклад в обеспечение благополучия и независимости в стране.

"Только благодаря вам, вашему труду, сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для детей, и внуков. Другой земли у них не будет - помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины"

, - подчеркнул президент.

За каждым из них - своя история успеха. Но каждого объединяет желание созидать!