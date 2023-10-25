Во Дворце Независимости побывали активисты БРСМ и пионерии, ветераны комсомола и финалистки "Мисс Беларусь"

Первые десять! У Дворца Независимости сегодня юбилей. За десятилетие в его стенах состоялось много значимых политических, экономических и культурных событий мирового масштаба: визиты зарубежных лидеров, многочасовые переговоры - дворец становился площадкой для достижения стабильности и мира в нашем регионе. Много мероприятий было и с участием талантливой молодежи Беларуси. Чего только стоит такая красивая традиция, как новогодний бал!

А еще посмотреть на самое статусное здание страны может любой желающий, записавшись на экскурсию. Правда, очередь уже огромная.

За 10 лет дворец достиг своих рекордов. Вот только несколько из них.

Самые продолжительные переговоры длились 16 часов. "Нормандская четверка" в 2015 году договорилась о прекращении огня в Украине.

Не менее двух десятков лидеров государств ступали на красную дорожку дворца.

Только за прошлый год символ белорусской государственности и суверенитета посетили почти 7 тыс. человек.

Есть и личный рекорд журналиста пула Вероники Буты - 7 км или порядка 10 тысяч шагов за время съемки эксклюзивных кадров "Главного эфира" (он доступен на YouTube-канале АТН).

И очень символично, что в столь знаковый день именно во Дворце Независимости состоялась "Встреча поколений". На откровенный разговор с Президентом были приглашены пионеры, актив БРСМ, ветераны комсомола и просто красавицы - финалистки конкурса "Мисс Беларусь". Говоря о самом массовом детском движении, в памяти всплывают только лучшие воспоминания. Единственное, сейчас галстук на пионерах уже не красный, а красно-зеленый, в цвет государственного флага. Знаковая дата впереди ждет и комсомол - 105-летие.

И это ассоциируется с искренней верой в высокие идеалы и эпохой студотрядовской романтики. Беларусь до сих пор бережно хранит традиции, которые достались нам в наследство. Беседа представителей разных поколений с главой государства получилась очень позитивной. Никаких ограничений в плане вопросов и предложений.

Александр Лукашенко рассказал о комсомольском периоде своей жизни, ответил родителям-скептикам этого движения и, конечно, много интересной информации прозвучало о том, как строили Дворец нашей независимости. Репортаж Илоны Красутской.

Первые десять! Красивая юбилейная дата у самого статусного здания страны - Дворца Независимости. Много событий за эти годы, много гостей со всего мира. И, конечно, для каждого, кто хоть раз бывал здесь, это возможность поностальгировать.

Так что это очень событийный момент для сегодняшних приглашенных. Во Дворце Независимости активисты самой знаменитой молодежной организации страны, ее будущие участники - пока пионеры. И еще ветераны комсомольского движения. Им уж точно есть что рассказать тем, кто пока ровесник дворца. Ну и как же без комсомолок и просто красавиц!

Время идет, и с ним приходят новые тренды. Но в Беларуси традиции сохранили. Преемственность поколений, наша богатая история - все это отражено в интерьере Дворца Независимости. "Главный эфир" посвятил большую программу юбилею символа нашей государственности. Корреспонденты АТН Белтелерадиокомпании показали все закулисье, залы и кабинеты, которые прежде были скрыты от камер. Президент, кстати, выпуск тоже смотрел.

Президент хочет, чтобы сами создатели дворца приняли участие в одной из его экскурсий

"Вчера, обсуждая ваше предложение о посещении Дворца Независимости, я госслужащим, нашим чиновникам сказал, что неплохо было бы на какие-то хотя бы встречи, мероприятия, экскурсии приглашать тех, кто вместе с Президентом стоял у основ создания этого великого памятника народа - архитекторов, специалистов, а их много. Хорошая передача была на первом канале нашего телевидения, где, отталкиваясь от этих залов, рассказывали о разного рода мероприятиях, и там вы видели некоторых специалистов, которые были привлечены в создание этого символа народа. Если бы вы их увидели, поговорили… Это люди увлеченные, по-настоящему больны идеей были, и поэтому мы в два и три раза быстрее построили. Я думаю, что решитесь в какое-то время по очереди, очередь очень длинная, это вы попали вне очереди, в следующий раз это тоже будет весьма интересно", - поделился глава государства.

А еще Александр Лукашенко рассказал, как начиналась большая стройка этого величественного здания. Оказывается, зал, который больше всего импонирует Президенту, - это Зал торжественных церемоний. Тот самый, где, например, проходила церемония инаугурации и подписание решения референдума по Конституции.

"Кое-что я бы не делал так, но я ведь не архитектор. Но жестоко их предупредил: не дай бог что-то сделаете не то и люди будут критиковать - ответите", - сказал Президент.

По его словам, специалисты начали ему присылать документы даже о цветовом решении будущего дворца.

"Мне пришлось сильно вовлекаться в строительство здания", - сказал Лукашенко.

По его словам, поскольку он очень любит природу, чистоту, порядок, то и запланировали, что во Дворце Независимости будет так называемый зимний сад.

"Хоть он и не очень похож на зимний сад, но такой уголочек получился неплохой. Даже рыбу потом запустили", - поделился Александр Лукашенко, пошутив, что надеется, что рыба жива.

При этом он признался, что в зимнем саду Дворца Независимости уже лет пять не был.

Во дворце побывали активисты БРСМ и пионерии, ветераны комсомола и финалистки "Мисс Беларусь"

Конечно, пригласили сегодня на встречу с Президентом лучших из лучших: активистов, отличников в учебе. И первый вопрос от ребят под стать событию - о дворце или о том, что около него.

"Я не сторонник перегружать территорию, - сказал глава государства. - Вы видите: Минск, несмотря на то что это центр Европы, не захламлен разного рода зданиями". Происходит это благодаря тому, что все более-менее значимые здания в столице возводятся по предварительному согласованию с Президентом. Мэр Минска, специалисты вырабатывают какую-то концепцию и предлагают главе государства, после чего, как пояснил Президент, идет долгий процесс обсуждения, дискуссий, споров.



"Не думаю, что мы тут что-то будем строить", - еще раз обозначил свой ключевой посыл Александр Лукашенко. Хотя, по его словам, в свое время были желающие приватизировать землю на берегу Свислочи, чтобы построить жилье и на этом заработать. Но глава государства высказался категорически против подобных проектов, чтобы сохранить для горожан рекреационную зону, места для отдыха.



Отсутствие планов по строительству касается в том числе и здания для размещения аппарата Всебелорусского народного собрания. Как пояснил Президент, ранее обсуждалось предложение о его строительстве рядом с Верховным судом. Но Александр Лукашенко этот вариант не поддержал.



"Много говорят о Всебелорусском народном собрании: "Построит там себе очередную резиденцию…" Мы ничего не строили, - сказал Президент. - Когда ВНС начнет работать, аппарат будет в целом меньше тридцати человек. Такого административного аппарата нет даже ни в одной организации, в министерстве. Сейчас будет девять человек. Потом, возможно, до 30 (человек увеличится численность аппарата ВНС. - Прим. ред). Надо какое-то место и помещение".



"Рядом с Верховным судом (маленькое совсем здание) варианты мне предлагали. Сейчас нам это не нужно, - пояснил Александр Лукашенко. - Я думаю, девять человек могут во Дворце Независимости, Администрации Президента разместиться. У нас места для этого хватает. Все. Больше мы здесь (в квартале белорусской государственности. - Прим. ред.) ничего строить не будем".

Александр Лукашенко рассказал, что Мингорисполкому дополнительно поручено подготовить проект благоустройства - создания уюта на территориях, прилегающих ко Дворцу Независимости. Один из возможных вариантов, о котором рассказал Президент, - размещение макетов известных архитектурных объектов страны, например замков и музейных комплексов.

Мы постоянно говорим о разнице поколений. И всем знакомы эти, казалось бы, заезженные пластинки про "нынешнюю молодежь вам не понять". Плюс такое время - сейчас все в гаджетах. Найти подход - та еще задача. Но наш молодежный союз знает, что трудотерапия - лучшее решение.

Так, инженер-системотехник филиала "Берестейский пекарь" Кобринского хлебозавода поинтересовался мнением главы государства о том, насколько высокие технологии могут изменить труд на земле, способны ли они в будущем вообще заменить человека.

"Я, может быть, слишком консервативен в этом плане. Человека вообще никогда ничто не сможет заменить", - отметил Президент.

Вместе с тем он констатировал, что появляется искусственный интеллект, и по многим направлениям человека уже заменили, и без IT сейчас обойтись нельзя.

Александр Лукашенко, в частности, привел в пример военную сферу, когда на поле боя уже воюют роботы и беспилотники без участия человека. "И они очень опасны. Это дорогостоящая вещь. Мы сейчас пытаемся нашу армию в очередной раз модернизировать, перестроить. И в том числе используем опыт СВО, - сказал он. - Без IT-сферы обойтись нельзя".

Сфера IT развивается в Беларуси по различным направлениям, и сам глава государства в свое время был инициатором создания Парка высоких технологий и рассказал об истории его образования и оценках зарубежными партнерами создания этого объекта. "Это сейчас нас пытаются прижать, опустить наши конкуренты, противники", - заметил он.

Кроме Парка высоких технологий, IT-сфера активно развивалась и на предприятиях. "А возьмите ВПК, космос, Академию наук - там действительно космические разработки", - подчеркнул глава государства.

"У нас сегодня есть беспилотные БЕЛАЗы. Они работают по всему миру", - продолжил Александр Лукашенко. Он обратил внимание на то, что разработками занимаются такие же айтишники, как участник встречи, задавший данный вопрос.

При этом Президент подчеркнул, что все новшества, связанные с искусственным интеллектом, нейросетями, сильно меняют общество. "Нас ждут в связи с этим тяжелые времена", - сказал глава государства, обратив внимание на множество фейков и необходимость научить молодежь правильно ориентироваться в информационном поле.

"Там в уста могут вложить любую заразу, т. е. эта штука сильно влияет на мир, на взаимоотношения людей. Тут нам надо быть очень осторожными. Избежать этого мы не можем", - выразил мнение Президент.

Глава государства считает, что это очень важная, практически военная сфера: "И нам придется здесь работать".

"А ты был пионером или комсомольцем? А что это значит?" - пожалуй, этот вопрос задавал своим родителям каждый ребенок. И раз такой случай, ребята не упустили возможность спросить о комсомольском прошлом Президента.

У главы государства поинтересовались, какие праздники и традиции существовали в его студенческие и студотрядовские годы.

Президент поделился, что работал в студотряде на мелиорации: "Это такая не очень распространенная работа. По-моему, в Климовичском районе работали… Это большой опыт. Мелиорацию я хорошо знаю".

"Очень важные были периоды моей работы в реальном секторе экономики", - заметил Александр Лукашенко. При этом он обратил внимание, что его всегда тянуло на природу.

"Меня туда никто не посылал, я сам попросился, - рассказал он о своем пути в сельское хозяйство. - Я в деревне вырос".

Президент также рассказал, как он, историк по первому образованию, попал в сельское хозяйство: "Меня туда не гнали. Я сам хотел там работать. Я до сих пор люблю работать на земле".

"Это самые были интересные времена в моей жизни", - поделился глава государства.

600 тысяч ребят в Беларуси - участники пионерского движения и почти 400 тысяч - в рядах БРСМ

Сейчас в Беларуси более 600 тысяч ребят, которые участвуют в пионерском движении. Они заботятся о старшем поколении, ветеранах, участвуют в проектах и конкурсах. В рядах Союза молодежи почти 400 тысяч активистов.

В свое время критиковали комсомол, спустя век разные отзывы звучат и в адрес прототипных организаций. Как реагировать и не перечеркнуть все то, что сделано? У президента железные аргументы.

"Многие родители сейчас умные, это период, когда нас хотели отвернуть от общественных организаций. Вот мой сын пионером в школе не будет, их же меньшинство… Так что же ты своего ребенка делаешь изгоем в этой школе? Пускай он сам решит, хочет он быть или нет. Ты же должен понимать, что ты ребенку своему хуже делаешь. Походы, спорт, вместе с классом, а ты своего ребенка на обочину выкидываешь", - заключил Александр Лукашенко.

Всесоюзные стройки, целина, БАМ. Комсомольцы возрождали тогда большую страну, уходили на фронт добровольцами во время Великой Отечественной войны, а позже участвовали в строительстве знаковых промышленных объектов Беларуси. Так что как будет развиваться эта и не только отрасль, вопрос очень актуальный.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сейчас очень востребована на российском рынке. Иногда даже не хватает изворотливости, чтобы удовлетворить все запросы партнеров. "Отсюда мое такое жесткое требование к чиновничьему аппарату по тем или иным направлениям. Надо шевелиться сейчас, надо захватывать рынок. Главное сейчас - время. Пока оно работает на нас, но так не всегда будет", - обратил внимание Президент.

"Нас спасло то, что мы после распада Союза не уничтожили те школы и те наработки, которые были в советские времена, буквально все предприятия сохранили и даже приумножили. В будущем мы будем развиваться в том же направлении как весь мир, осваивая космические технологии, микроэлектронику, IT-сферу - это будущее, но не забываем традиции", - рассказал глава государства.

В Беларуси построят выставочный комплекс, где представят промышленные достижения республики

Кстати, увидеть все достижения отечественной промышленности можно будет под одной крышей. Для такой национальной выставки достижений будет отдельное здание.

Очень важно закончить строительство ВДНХ Беларуси, выставочный комплекс строится около кольцевой дороги. Он будет собой представлять птицу - аиста летящего, Там выставляют крышу арабы за свой счет. Я пустил их строить умный город, но как обременение, я говорю, ребята, постройте мне хороший выставочный центр. Я называю ВДНХ, где мы разместим все, что мы производим, чтобы вы приехали и посмотрели, чтобы люди приходили и гордились тем, что мы делаем. Александр Лукашенко

Так называемые первички есть на многих предприятиях страны. Павел Ласточкин, например, возглавляет ее на заводе "БЕЛДЖИ". Новость о том, что в Беларуси появится новая линейка отечественных автомобилей, многих воодушевила. И сойдут они с конвейера, где был выпущен первый народный автомобиль.

Работник "БЕЛДЖИ" поинтересовался у Президента, каким он видит дальнейшее развитие автомобилестроения.



"Мы страна автомобилистов. Мы создаем такие машины, что любая страна может позавидовать", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что у него была мечта - производить в Беларуси собственный легковой автомобиль. Осуществилась.



Глава государства заявил, что локализации сейчас будет уделяться особое внимание. "Надо получать свои детали для этого автомобиля. У нас для этого все есть. У нас некоторые предприятия недозагружены, - отметил Александр Лукашенко. - Да, непростая задача - произвести свой двигатель для легкового автомобиля и коробку передач. Но мы поставили перед собой задачу. У нас есть моторный завод, пусть производит, пусть шевелится".



"Мы будем строить дополнительный цех по штамповке кузова. Договорились с китайцами в этом плане. Если будет нужно оборудование, они нам помогут. И будем потихоньку выходить на свой автомобиль. Мы купили лицензию у них, т.е. мы уже будем производить BelGee. Он будет даже лучше, чем тот, который мы производим. Но на это надо немного времени. А так, программа у нас солидная: мы должны обеспечить своих людей своим автомобилем. Какой бы ни был импортный автомобиль, это импортный. Что случилось - запчасти и прочее, а это - свое. Надо, чтобы было свое. И мы идем к тому, чтобы иметь свое. Еще один приоритет - создание электромобиля", - заявил Президент.

Ребята сегодня признавались, что остались под впечатлением от программы, посвященной Дворцу Независимости. А сегодня все это увидели воочию во время экскурсии. Много вопросов и про создателей, и команду Президента - людей, которые бок о бок работают с главой государства 24 на 7. Сегодня удалось пообщаться и с журналистами президентского пула. Но вопросы еще остались.

Один из вопросов от представителей молодежи касался СМИ и журналистов президентского пула. Александр Лукашенко рассказал, что наблюдает работу журналистов, оценивает и порой критикует. "Они на виду. Я их очень уважаю", - сказал глава государства.



Ветераны комсомольского движения передают знания новому поколению



Пионерский и комсомольский опыт - это настоящая школа жизни. Ребята успели получить бесценный опыт, заработать деньги в студотрядах, отдохнуть и найти новых друзей. Рядом с ними сегодня и те, кому 50 лет назад было 20, активисты комсомола. Они все так же молоды душой. В свое время были активными участниками студенческого движения. Воспоминания и знания теперь передают новому поколению.

Ветераны комсомола во время встречи заметили, что в следующем году исполняется знаковая дата - 30 лет институту президентства в Беларуси. Они поинтересовались у Александра Лукашенко, что было самым сложным для него как молодого Президента в первые годы становления суверенной страны.

Непросто в 90-е было и с точки зрения экономики. У страны было мало денег. Белорусы производили хорошую продукцию, но возникали проблемы с ее реализацией.



"Особенно было сложно сохранить независимость. Никому наша независимость не была нужна. В экономике мы конкуренты, все хотели поглотить. В политике мы тоже конкуренты, все смотрели и зубами щелкали. Но надо уметь себя защитить. Сейчас мы уже немножко научены этому, уже есть чем защитить свою страну. Тогда было сложнее", - заметил белорусский лидер.

На память об этой встрече активисты преподнесли главе государства символичный подарок - коллекцию значков и наград Союза молодежи и пионерской организации.

Лукашенко совместно с молодежью заложил Аллею поколений у Дворца Независимости

Теперь во Дворце не только есть Аллея почетных гостей, но и яблоневая Аллея поколений. Сегодня ее ребята заложили вместе с Президентом.

Вот так с воодушевлением, огнем в глазах этим юношам и девушкам создавать историю суверенного государства. Пускай на первых порах это будут малые дела и в то же время большие поступки, будь то работа в стройотряде или помощь ветеранам и инвалидам. Главное, что максимализм направлен в нужное русло.