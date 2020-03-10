Во Дворце Независимости Президент вручил паспорта юным гражданам Беларуси

Сегодня, в преддверии важной даты в истории независимости нашей страны - Дня Конституции, который Беларусь отметит 15 марта, юным гражданам вручили паспорта. По традиции лучшие из лучших получили первые документы и книгу "Я - гражданин Республики Беларусь" из рук гаранта Конституции - Президента страны. На церемонии во Дворце Независимости побывала наш корреспондент Вероника Бута.





Первый шаг во взрослую жизнь

Каждый из них уже добился успехов в учебе, в спорте, в общественной жизни школы и города. 25 юных белорусов из разных уголков республики - сегодня главные действующие лица во Дворце Независимости.

Без сомнений, на такое поколение можно положиться. Самые большие победы у них еще впереди, не сомневается Александр Лукашенко. Завтра нашей страны в надежных руках! А вот наилучший результат - от работы в тандеме, когда государство дает возможности, а ребята без лишней скромности демонстрируют целеустремленность и трудолюбие. Таков ценный жизненный урок от Президента.

Будущее Беларуси

В зале будущие олимпийские чемпионы, нобелевские лауреаты и обладатели Пулитцеровской премии. Возможно, вскоре они вернутся во Дворец Независимости уже в новом статусе, будут решать важные государственные задачи. Они используют время и обстоятельства по максимуму. Вскоре это фото появится на первой полосе школьной газеты Быхова. Отдельный экземпляр обещали подарить Президенту.

Экскурсия для юных белорусов

Им едва исполнилось 14 лет, а они уже приглашены во Дворец Независимости - символ белорусской государственности. Этот день, без всяких сомнений, для каждого войдет в их пока небольшую, но уже насыщенную яркими событиями личную историю.