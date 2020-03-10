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Во Дворце Независимости Президент вручил паспорта юным гражданам Беларуси
Сегодня, в преддверии важной даты в истории независимости нашей страны - Дня Конституции, который Беларусь отметит 15 марта, юным гражданам вручили паспорта. По традиции лучшие из лучших получили первые документы и книгу "Я - гражданин Республики Беларусь" из рук гаранта Конституции - Президента страны. На церемонии во Дворце Независимости побывала наш корреспондент Вероника Бута.
Первый шаг во взрослую жизнь
Каждый из них уже добился успехов в учебе, в спорте, в общественной жизни школы и города. 25 юных белорусов из разных уголков республики - сегодня главные действующие лица во Дворце Независимости.
Без сомнений, на такое поколение можно положиться. Самые большие победы у них еще впереди, не сомневается Александр Лукашенко. Завтра нашей страны в надежных руках! А вот наилучший результат - от работы в тандеме, когда государство дает возможности, а ребята без лишней скромности демонстрируют целеустремленность и трудолюбие. Таков ценный жизненный урок от Президента.
Будущее Беларуси
В зале будущие олимпийские чемпионы, нобелевские лауреаты и обладатели Пулитцеровской премии. Возможно, вскоре они вернутся во Дворец Независимости уже в новом статусе, будут решать важные государственные задачи. Они используют время и обстоятельства по максимуму. Вскоре это фото появится на первой полосе школьной газеты Быхова. Отдельный экземпляр обещали подарить Президенту.
Экскурсия для юных белорусов
Им едва исполнилось 14 лет, а они уже приглашены во Дворец Независимости - символ белорусской государственности. Этот день, без всяких сомнений, для каждого войдет в их пока небольшую, но уже насыщенную яркими событиями личную историю.
Места, где проходили важнейшие геополитические переговоры, встречи на высшем уровне, где каждый день решаются государственные задачи. Не просто увидеть все своими глазами, а запечатлеть каждый миг на мобильный телефон. Чтобы спустя какое-то время вспомнить: целеустремленность и трудолюбие на самом деле снимают любые барьеры на жизненном пути, - и, вдохновившись, снова двигаться дальше - к своей мечте.
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