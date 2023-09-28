Во Дворце Независимости приняли послов зарубежных стран

Миролюбивая и открытая политика Беларуси нравится не всем западным демократиям, и тогда в ход идут аргументы бессилия в виде санкций. Это наш Президент заявил сегодня во Дворце Независимости, где состоялась церемония вручения верительных грамот послами зарубежных государств. География очень широкая - от Европы до Африки и Латинской Америки. Как подчеркнул глава государства, невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, наша экономика показывает рост. Мы всегда рады гостям, для них установлен безвизовый въезд, проводится много культурных и спортивных мероприятий. Все это в том числе ответ тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, закрывают пункты пропуска и угрожают транспортной блокадой. В этой ситуации для Беларуси особое значение имеет развитие прочных связей с дружественными партнерами. Учитывая географию нового дипломатического пула, таких партнеров у нашей страны очень много по всему миру. Илона Красутская продолжит тему.

Этот сентябрь - лучшее время для начала дипломатической миссии в нашей стране. Еще такие яркие краски и комфортная температура. Особенно дипломатам из африканских стран не нужно беспокоиться, как пройдет акклиматизация.

Многие послы уже успели освоиться. Познакомились с культурой и обычаями нашей страны, побывали на предприятиях, в регионах, посетили культурные мероприятия. 17 сентября разделили с белорусами новый праздник - День народного единства. Во Дворце сегодня об этом делились впечатлениями, к тому же было время, чтобы пообщаться друг с другом.

Потенциал двустороннего сотрудничества очень велик. В этом году отмечается существенный рост взаимного товарооборота. За 7 месяцев 2023 года он составил 700 млн долларов и по итогам года, скорее всего, существенно превысит отметку в 1 млрд. Самое главное, в чем заинтересован Казахстан, это промышленная кооперация - продвинутые, технологически развитые белорусские компании, особенно в машиностроении. Они в Казахстане получают зеленый свет. Намечено еще шесть крупных проектов по локализации производства. В этом наш главный интерес. Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси

В следующий понедельник Республика Беларусь и Уганда будут отмечать 25 лет установления дипломатических отношений. С Республикой Беларусь Уганда поддерживает замечательные отношения и надеется, что перспектив нашего развития будет еще больше. У нас очень много общего, у нас есть общее видение взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Мы рассматриваем Беларусь как одну из ведущих стран в области сельского хозяйства. Она нам весьма интересна. Мозес Каваалууко Кизиге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Уганды в России и Беларуси по совместительству

Президент принял верительные грамоты послов 11 стран

Церемония вручения верительных грамот предусматривает достаточно строгий протокол. Так принято: сначала вручение документа (так называемое удостоверения посла) белорусскому Президенту, совместное фото, затем дипломат занимает определенное место в зале под флагом своей страны. И как символ того, что работу они начинают на белорусской земле, звучит наш гимн.

Затем речь главы белорусского государства. Александр Лукашенко подробно остановится на сотрудничестве с каждой страной, которую представляют дипломаты. Учитывая ситуацию в мире, такому интернациональному пулу определенно важно услышать позицию Беларуси от самого лидера по многим актуальным вопросам.

Президент: Наша главная задача - не допустить новой мировой войны

Вы приступаете к выполнению своей миссии в очень непростой период. Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим, как бы кому-то ни хотелось иначе. В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача - не допустить новой мировой войны. Александр Лукашенко

Выстраивание двусторонних отношений сейчас в первую очередь рассматривается через призму мира и взаимного уважения. А как по-другому? На фоне вражды и конфронтации разговор о цифрах товарооборота или каких-то проектах кажется бессмысленным. Поэтому важно объединять усилия и работать на взаимовыгодный результат.

А. Лукашенко: Открытая и миролюбивая политика Беларуси нравится далеко не всем западным демократиям

"Наша главная задача - не допустить новой мировой войны, - заявил он. - Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ".

"Мы проводим открытую и миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия - санкции", - продолжил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что многие страны неоднократно испытали на себе такого рода давление. Так же, как и Беларусь. "Поэтому мы последовательно и настойчиво выступаем против любых незаконных ограничительных мер, которые вредят не столько нам, сколько всему миру", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Свое утверждение Президент проиллюстрировал рядом примеров. Так, санкции в отношении белорусских калийных удобрений, сельхозпродукции и техники серьезно подрывают глобальную продовольственную безопасность, влекут за собой снижение урожайности и рост цен на продовольствие, в то время как миллионы людей в мире голодают.

"Уверен: в наших общих интересах еще громче заявить об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены, - сказал белорусский лидер. - Сейчас активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из-за океана".

Казахстан - близкое нам государство, стратегический партнер и союзник. Дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы. И как стало сегодня понятно, в Минске ждут с визитом Жомарта Токаева.

Венгрия - давний и надежный друг нашей страны. Отношения, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе.

Глава государства принял верительные грамоты у послов Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы и Уганды. Сотрудничество с африканским континентом представляет для Беларуси политический и экономический интерес.

Заметив, что на церемонии вручения верительных грамот присутствует представительная группа послов из стран Африки, Президент подчеркнул: "Мы это рассматриваем как прямое подтверждение нашего взаимного интереса".



Александр Лукашенко заверил, что здесь, в Беларуси, дипломаты этих стран всегда могут рассчитывать на равноправное и взаимовыгодное для всех сторон сотрудничество: "Приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси, привозить с собой официальные делегации и представителей деловых кругов. Наши двери для вас всегда открыты. Мы верим в ваш континент и возлагаем на него большие надежды".

Один изнашихприоритетов в Юго-Восточной Азии -Камбоджа.

СФилиппинамиготовывзаимодействовать в сфере продовольственной безопасности, включая передачу опыта в созданииАПК-холдингов.

Минск заинтересован в расширении круга партнеровина Ближнем Востоке.

Важный партнер в Латинской Америке - Колумбия. Нам импонирует еевзвешеннаяи независимаяполитикав международных делах.

Лукашенко - дипломатам: Мы сделаем все, чтобы вы смогли лучше узнать и понять нашу страну

"Закрытых тем нет, мы сделаем все, чтобы вы смогли лучше узнать и понять нашу страну, глубже ознакомиться с ее историей и культурой, почувствовать всю полноту ее радушия и гостеприимства".

Пожалуй, самый неформальный момент церемонии, когда за бокалом шампанского можно сказать друг другу лично пару слов.