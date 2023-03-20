Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участниц конкурса красоты "Мисс Минск - 2023"

Дворец Независимости сегодня оказался во власти красоты. Там состоялся экскурс в историю и демонстрация национального колорита для финалисток и организаторов конкурса красоты "Мисс Минск - 2023", а также членов Белорусского союза женщин концерна "Беллегпром". Дворец Независимости обычно воспринимают исключительно как официальную площадку для проведения мероприятий на высшем уровне, но роль у него куда больше! Подробности у Вероники Буты.

Говорят, всего по нескольким шагам можно многое сказать о настроении женщины. Хрупкие, на первый взгляд, но такие сильные и уверенные в себе. Стук их каблуков лишь подтверждает: здесь собрались девушки точно не из робкого десятка.

Уверенной походкой они дошли до финала. Уже в пятницу, 24 марта, разрешится интрига конкурса и станет известно имя первой красавицы Минска. Сегодня во Дворец Независимости девушки приехали за вдохновением. Дворец построили за рекордные 30 месяцев вместо 57, хотя говорили, что это невозможно. Чем не мотивация для белорусских красавиц?! Им тоже все по плечу!

Мы еще больше убедились, что белорусские мастера, белорусские люди способны сделать невозможное. Анастасия Ляхнович, финалистка конкурса "Мисс Минск - 2023"

Белорусы всегда способны выполнить самую невозможную задачу, причем весьма успешно. Алина Чичерина, финалистка конкурса "Мисс Минск - 2023"

Было бы очень здорово провести здесь конкурс красоты, потому что зал очень торжественный, красивый, и картинка была бы потрясающая. Виктория Степина, финалистка конкурса "Мисс Минск - 2023"

У меня была основная цель, чтобы мы пришли во Дворец Независимости, вдохновились этой красотой, патриотизмом, идеологией. Как мы все слышали, здесь все сделано руками белорусов и из белорусского. Это действительно поражает, и мы все находимся под огромным впечатлением. Божена Еремич, директор Национальной школы красоты

Для посетителей открыты все залы, где принимались судьбоносные для страны решения

Под огромным впечатлением женщины покинули и тот самый зал, который принимал "нормандскую четверку" в 2015-м. Тогда марафон длился 17 часов. Казалось, воздух звенел от напряжения! И как бы кто не трактовал сегодня те самые Минские соглашения, те решения за столом в этом зале сберегли множество жизней.

Гордость от того, что побывали в этом зале, где творилась история мира в Украине, где принимались эти решения. Чувствуешь это до дрожи. Этот круглый стол в зале как знак объединения: куда бы ни шли, все проблемы решаются. Вот если бы еще раз за этим столом собрались все главные лица, которые могут решить вопрос мира на земле, чтобы у всех было все хорошо. Алла Малюш, швея Центра моды

Для посетителей открыты все залы, где принимались судьбоносные для страны решения. Делать фото на память не запрещается, и это даже приветствуется.

Дворец Независимости во власти красоты

Ювелирная работа белорусских мастеров заслуживает того, чтобы остаться в памяти. Всегда внимание - особенно прекрасной половины - притягивают люстры. Это еще один символ гордости. Сегодня почитателей белорусского уж точно прибавится.

Экскурсии по Дворцу Независимости стали традицией. Здесь даже уже появляются свои приметы. Например, фото в зале госнаград - к признанию на высшем уровне. Проверено на практике. Некоторые спустя время вернулись в этот зал за наградами из рук Президента. Сегодня здесь тоже ажиотаж.