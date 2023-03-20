3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участниц конкурса красоты "Мисс Минск - 2023"
Дворец Независимости сегодня оказался во власти красоты. Там состоялся экскурс в историю и демонстрация национального колорита для финалисток и организаторов конкурса красоты "Мисс Минск - 2023", а также членов Белорусского союза женщин концерна "Беллегпром". Дворец Независимости обычно воспринимают исключительно как официальную площадку для проведения мероприятий на высшем уровне, но роль у него куда больше! Подробности у Вероники Буты.
Говорят, всего по нескольким шагам можно многое сказать о настроении женщины. Хрупкие, на первый взгляд, но такие сильные и уверенные в себе. Стук их каблуков лишь подтверждает: здесь собрались девушки точно не из робкого десятка.
Уверенной походкой они дошли до финала. Уже в пятницу, 24 марта, разрешится интрига конкурса и станет известно имя первой красавицы Минска. Сегодня во Дворец Независимости девушки приехали за вдохновением. Дворец построили за рекордные 30 месяцев вместо 57, хотя говорили, что это невозможно. Чем не мотивация для белорусских красавиц?! Им тоже все по плечу!
Мы еще больше убедились, что белорусские мастера, белорусские люди способны сделать невозможное.
Белорусы всегда способны выполнить самую невозможную задачу, причем весьма успешно.
Было бы очень здорово провести здесь конкурс красоты, потому что зал очень торжественный, красивый, и картинка была бы потрясающая.
У меня была основная цель, чтобы мы пришли во Дворец Независимости, вдохновились этой красотой, патриотизмом, идеологией. Как мы все слышали, здесь все сделано руками белорусов и из белорусского. Это действительно поражает, и мы все находимся под огромным впечатлением.
Для посетителей открыты все залы, где принимались судьбоносные для страны решения
Под огромным впечатлением женщины покинули и тот самый зал, который принимал "нормандскую четверку" в 2015-м. Тогда марафон длился 17 часов. Казалось, воздух звенел от напряжения! И как бы кто не трактовал сегодня те самые Минские соглашения, те решения за столом в этом зале сберегли множество жизней.
Гордость от того, что побывали в этом зале, где творилась история мира в Украине, где принимались эти решения. Чувствуешь это до дрожи. Этот круглый стол в зале как знак объединения: куда бы ни шли, все проблемы решаются. Вот если бы еще раз за этим столом собрались все главные лица, которые могут решить вопрос мира на земле, чтобы у всех было все хорошо.
Для посетителей открыты все залы, где принимались судьбоносные для страны решения. Делать фото на память не запрещается, и это даже приветствуется.
Дворец Независимости во власти красоты
Ювелирная работа белорусских мастеров заслуживает того, чтобы остаться в памяти. Всегда внимание - особенно прекрасной половины - притягивают люстры. Это еще один символ гордости. Сегодня почитателей белорусского уж точно прибавится.
Экскурсии по Дворцу Независимости стали традицией. Здесь даже уже появляются свои приметы. Например, фото в зале госнаград - к признанию на высшем уровне. Проверено на практике. Некоторые спустя время вернулись в этот зал за наградами из рук Президента. Сегодня здесь тоже ажиотаж.
Ажиотаж и у приемной Президента. Неподалеку зимний сад - райский уголок после затяжной пасмурной зимы. Кстати, здесь и самый подходящий свет для хорошего фото. Но главное не то, что останется в памяти телефона, а то, что в этих стенах вершится история современной Беларуси и мы - ее главные герои! От нас зависит, какую память мы оставим будущему поколению.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов