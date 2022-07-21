Во Дворце Независимости провели экскурсию для иностранных послов и их семей

То, чему удивляются иностранцы, впору удивляться и самим белорусам. Для этого нужно немножко с чем-то другим сравнить и понять, какое великолепие у нас в стране. Место безумно историческое и, конечно, прикоснуться к этому, вдохнуть этого воздуха, воздуха, который напитан нашим патриотизмом, нашим умением, нашей дипломатией. Ведь не мне вам говорить, сколько дипломатических побед, свершений и эволюционных движений Беларуси состоялось именно здесь.

Сергей Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия

