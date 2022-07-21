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Во Дворце Независимости провели экскурсию для иностранных послов и их семей
Руководители дипломатических миссий Беларуси за рубежом посетили Дворец Независимости. Экскурсия по зданию-миротворцу прошла в формате "без портфелей" и в кругу семьи. Те, кто профессионально отстаивает наши интересы на международной арене, вместе с детьми побывали в исторических залах. Начался визит с фотосессии в самом большом зале страны для торжественных церемоний. Здесь чествуют олимпийцев и лучших выпускников. Побывали в знаменитом Зеленом зале, в котором проходили беспрецедентные 17-часовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Посетили Золотой и Красный залы. Внимание дипломатов и членов их семей было приковано не только к назначению, но и к деталям интерьера с национальным колоритом. Обстановку создали белорусские мастера.
То, чему удивляются иностранцы, впору удивляться и самим белорусам. Для этого нужно немножко с чем-то другим сравнить и понять, какое великолепие у нас в стране. Место безумно историческое и, конечно, прикоснуться к этому, вдохнуть этого воздуха, воздуха, который напитан нашим патриотизмом, нашим умением, нашей дипломатией. Ведь не мне вам говорить, сколько дипломатических побед, свершений и эволюционных движений Беларуси состоялось именно здесь.
У меня просто нет слов, чтобы описать мое восхищение от Дворца Независимости. Это очень красиво. Я чувствую большую гордость, что меня сюда пригласили, что мне разрешили ступить на порог такого места важного.
Много раз работал во Дворце Независимости и в этом зале, поэтому с особым чувством здесь нахожусь, с особым чувством показываю это место рабочее мое, за которым меня мои ребята наблюдали когда-то, когда были младше.
Это здание очень красивое, тут все очень-очень хорошо выглядит. Очень хорошо, красиво все организовано. В целом очень даже приятно.
Я всегда хотела побывать в таком месте. Здесь даже рыбки с черепашкой есть. Удивило больше всего то, что я своими глазами увидела вот этот, где разговаривает Президент с разными президентами другими из других стран. Я даже на его стуле сидела.
Наша страна поддерживает дипломатические отношения со 183 странами мира и на сегодняшний день представлена 70 загранучреждениями в 57 государствах, а с учетом аккредитации послов по совместительству - в 105. В эти дни в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений. Учебная неделя в Академии управления началась 18 июля, а закончится завтра.
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