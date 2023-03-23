Во Дворце Независимости провели экскурсию для победителей конкурса "Мир в душе - мир в стране"

Сегодня во Дворце Независимости побывали лауреаты и победители творческого проекта Белорусского фонда мира "Мир в душе - мир в стране". Ребята со всей Беларуси - школьники, а также учащиеся колледжей - отразили свое видение темы в трех номинациях: "Стихотворение", "Проза" и "Живопись". Юные белорусы сегодня еще больше расширили свои познания о родной стране и узнали немало любопытных фактов о Дворце Независимости. Ребят познакомили с историей и событиями, которые ежедневно происходят в этих стенах. Осознание того, что все великолепие этого здания создано руками отечественных мастеров, восхищает и дает еще один повод гордиться своим.