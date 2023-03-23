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Во Дворце Независимости провели экскурсию для победителей конкурса "Мир в душе - мир в стране"

Сегодня во Дворце Независимости побывали лауреаты и победители творческого проекта Белорусского фонда мира "Мир в душе - мир в стране". Ребята со всей Беларуси - школьники, а также учащиеся колледжей - отразили свое видение темы в трех номинациях: "Стихотворение", "Проза" и "Живопись". Юные белорусы сегодня еще больше расширили свои познания о родной стране и узнали немало любопытных фактов о Дворце Независимости. Ребят познакомили с историей и событиями, которые ежедневно происходят в этих стенах. Осознание того, что все великолепие этого здания создано руками отечественных мастеров, восхищает и дает еще один повод гордиться своим.

Как только я вошла в этот дворец, мое сердце колотилось, разрывалось из груди. Очень завораживающий дворец. Мне понравилась зеленая комната, она такая более спокойная. Знаете, хотелось там посидеть, остаться, чаек попить.
Диана Хмелевская, учащаяся СШ № 3
Мы привезли для подарка Президенту трилогию, которая была издана по итогам конкурса "Мир в душе – мир в стране" в рамках проекта "Счастье жить в мирной стране". Там были собраны лучшие работы 10 тысяч участников этого конкурса. Трилогия представляет собой три книги, одна из которых поэзия, вторая - проза и живопись.
Милена Юрчик, учащаяся СШ № 13 г. Барановичи
Мы попросили, чтобы была возможность организовать эту экскурсию во Дворце Независимости, который символизирует сегодня не только независимую суверенную страну нашу Беларусь, но и то состояние общества, мирное состояние общества, в котором мы сегодня с вами находимся.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира

Путешествие по атмосферным залам

И в эти минуты с историей Дворца Независимости и его убранством знакомятся представители Национального аэропорта Минска и сотрудники Белавиа.

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