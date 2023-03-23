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Во Дворце Независимости провели экскурсию для победителей конкурса "Мир в душе - мир в стране"
Сегодня во Дворце Независимости побывали лауреаты и победители творческого проекта Белорусского фонда мира "Мир в душе - мир в стране". Ребята со всей Беларуси - школьники, а также учащиеся колледжей - отразили свое видение темы в трех номинациях: "Стихотворение", "Проза" и "Живопись". Юные белорусы сегодня еще больше расширили свои познания о родной стране и узнали немало любопытных фактов о Дворце Независимости. Ребят познакомили с историей и событиями, которые ежедневно происходят в этих стенах. Осознание того, что все великолепие этого здания создано руками отечественных мастеров, восхищает и дает еще один повод гордиться своим.
Как только я вошла в этот дворец, мое сердце колотилось, разрывалось из груди. Очень завораживающий дворец. Мне понравилась зеленая комната, она такая более спокойная. Знаете, хотелось там посидеть, остаться, чаек попить.
Мы привезли для подарка Президенту трилогию, которая была издана по итогам конкурса "Мир в душе – мир в стране" в рамках проекта "Счастье жить в мирной стране". Там были собраны лучшие работы 10 тысяч участников этого конкурса. Трилогия представляет собой три книги, одна из которых поэзия, вторая - проза и живопись.
Мы попросили, чтобы была возможность организовать эту экскурсию во Дворце Независимости, который символизирует сегодня не только независимую суверенную страну нашу Беларусь, но и то состояние общества, мирное состояние общества, в котором мы сегодня с вами находимся.
Путешествие по атмосферным залам
И в эти минуты с историей Дворца Независимости и его убранством знакомятся представители Национального аэропорта Минска и сотрудники Белавиа.
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