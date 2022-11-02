Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Белтелерадиокомпании

Говоря о том, что белорусам пришлось пройти, чтобы обрести свою независимость, с особым трепетом начинаешь относиться к нашим национальным символам. Символам нашего суверенитета, одним из которых является Дворец Независимости.

2 ноября с экскурсией здесь побывали сотрудники главного медиахолдинга страны - более сотни профессионалов. Это журналисты, которые следили за центральными политическими событиями Беларуси и международной повестки из кулуаров дворца, и те, кто впервые ходил по нашему "эрмитажу" - ведущие, выпускающие редакторы, бухгалтеры, художники-дизайнеры. Для тех, кто всегда на страже информационной грамотности населения, устроили ликбез по классическим интерьерам культурного достояния нации и напомнили, что реальные очертания величию страны всего за 30 месяцев из запланированных 57 придали исключительно белорусские мастера.