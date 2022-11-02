3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Белтелерадиокомпании
Говоря о том, что белорусам пришлось пройти, чтобы обрести свою независимость, с особым трепетом начинаешь относиться к нашим национальным символам. Символам нашего суверенитета, одним из которых является Дворец Независимости.
2 ноября с экскурсией здесь побывали сотрудники главного медиахолдинга страны - более сотни профессионалов. Это журналисты, которые следили за центральными политическими событиями Беларуси и международной повестки из кулуаров дворца, и те, кто впервые ходил по нашему "эрмитажу" - ведущие, выпускающие редакторы, бухгалтеры, художники-дизайнеры. Для тех, кто всегда на страже информационной грамотности населения, устроили ликбез по классическим интерьерам культурного достояния нации и напомнили, что реальные очертания величию страны всего за 30 месяцев из запланированных 57 придали исключительно белорусские мастера.
Раскадровка эмоций от просмотра - в объективе АТН (видео).
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов