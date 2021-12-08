Во Дворце Независимости провели экскурсию для участников конкурса пианистов "Минск-2021"

Творческая международная делегация - участники и члены жюри конкурса пианистов "Минск-2021", который проходит в эти дни в белорусской столице - сегодня стали гостями Дворца Независимости.

Студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки, представители музыкальных вузов и консерваторий России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы, а также работники Большого театра Беларуси. Многие впервые переступили порог символа белорусской государственности. Здесь все создано руками белорусов: строителей, художников и дизайнеров. Экскурсию по Дворцу провела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Дмитрий Горбачук, заведующий труппой оркестра Большого театра Беларуси: "Сегодня нахожусь в первый раз во Дворце Независимости нашей страны. Конечно, очень сильно впечатлен этой красотой. Очень горд за нашу страну. Буду рассказывать всем коллегам, родственникам, друзьям. Всем буду советовать сходить сюда на экскурсию".

Экскурсии во Дворец Независимости для всех желающих



Экскурсия началась с самого большого зала во Дворце - Зала торжественных церемоний. Здесь проходили инаугурации Президента, чествовали олимпийцев и талантливую молодежь. Увидели гости и Зеленый зал, который всегда вызывает повышенный интерес. Именно здесь почти 17 часов заседала "нормандская четверка". Кстати, встреча была организована за короткий срок, а это порядка тысячи человек. И пока лидеры пытались найти решение по конфликту в Донбассе, рядом томились сотни журналистов в ожидании подробностей.