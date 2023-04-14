Во Дворце Республики чествовали людей, которые творили историю Верховного Суда и продолжают заполнять его новые страницы

Впечатления очень большие, мы вчера посетили само здание Верховного Суда. Оно сделано по последним требованиям времени, везде есть видеоконференц связь, которая в порядке цифровизации очень нужна. Можно спокойно смотреть, как ведутся дела, слушают их городские и районные звенья. Можно обращаться в электронном порядке в суд, и человеку не обязательно в бумажном варианте носить.

Робахон Махмудова, первый зампредседателя Верховного Суда Узбекистана