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Во Дворце Республики чествовали людей, которые творили историю Верховного Суда и продолжают заполнять его новые страницы
Об успехах и новых горизонтах Верховного Суда, задачах современности говорили этим вечером на торжественном собрании. Во Дворце Республики - тысячи гостей. Это люди, которые творили историю Верховного Суда и продолжают заполнять его новые страницы. До начала мероприятия их зарубежные коллеги охотно делились впечатлениями от увиденного в нашей стране.
Впечатления очень большие, мы вчера посетили само здание Верховного Суда. Оно сделано по последним требованиям времени, везде есть видеоконференц связь, которая в порядке цифровизации очень нужна. Можно спокойно смотреть, как ведутся дела, слушают их городские и районные звенья. Можно обращаться в электронном порядке в суд, и человеку не обязательно в бумажном варианте носить.
В фундаменте Верховного Суда Беларуси - принцип справедливости и верховенство права. А его история неразрывно связана со становлением белорусской государственности. За это время успели смениться эпохи и поколения. И только в годы суверенитета нашего государства проведено три этапа реформы, чтобы Беларусь получила собственную и современную судебную систему. Фильм Агентства теленовостей "Судебный век" смотрите сегодня на "Беларусь 1".
Каков он сегодня, Верховный Суд Беларуси, когда впервые в истории Основным законом страны закреплен его такой высокий статус? Какие задачи современности? В чем принцип справедливости? Что такое скорый суд и какова сегодня оперативность правосудия? Есть ли критерии его качества, уровня доверия? Право, закон, справедливость - все это "Вопрос номер один" и гость проекта - заслуженный юрист Беларуси, человек, который стоял у истоков создания национальной судебной системы.
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